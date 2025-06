ATP 500 Halle: Cobolli lotta ma Zverev avanza in semifinale. Medvedev, Bublik e Khachanov completano il quadro

FRANCESCO LOIACONO - Flavio Cobolli si ferma ai quarti di finale del torneo ATP 500 sull’erba di Halle, in Germania. L’azzurro è stato sconfitto dal beniamino di casa Alexander Zverev con il punteggio di 6-4 7-6 in un’ora e 40 minuti di gioco.Nel primo set Zverev ha fatto valere un servizio molto solido, con percentuali alte sia sulla prima che sulla seconda palla. L’italiano ha provato a contrastare la potenza del tedesco, ma un break ha deciso il parziale in favore del numero 4 del mondo.Nel secondo set, Cobolli ha alzato il livello del suo gioco, mantenendo il servizio fino al 6-6. Il tie-break si è rivelato decisivo: Zverev ha spinto con il rovescio e dominato con colpi profondi da fondo campo, chiudendo la sfida senza concedere set.Con questa vittoria Zverev stacca il pass per la semifinale, dove affronterà il russo Daniil Medvedev. L’ex numero uno del mondo ha superato l’americano Alex Michelsen con un netto 6-4 6-3, confermando una buona condizione sull’erba.Negli altri quarti di finale, il kazako Alexander Bublik ha avuto la meglio sul ceco Tomas Machac con il punteggio di 7-6 6-3, mentre il russo Karen Khachanov ha dominato l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-3 6-2.Si delinea così un tabellone di semifinale di altissimo livello: Zverev-Medvedev da una parte, Bublik-Khachanov dall’altra. L’erba di Halle si prepara ad assegnare il titolo con quattro protagonisti in grande forma.