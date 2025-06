Calciomercato Lecce: nel mirino il difensore tedesco Jamie Lawrence del WSG Tirol

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda al mercato austriaco per rafforzare la propria difesa in vista della prossima stagione di Serie A. Tra gli obiettivi del club salentino c’è Jamie Lawrence, difensore centrale tedesco attualmente in forza al WSG Tirol, nella Bundesliga austriaca.Classe 2002, Lawrence ha disputato un’ottima stagione con il club , collezionando 28 presenze e realizzando 3 reti. Il suo contratto con il WSG Tirol è in scadenza il 30 giugno 2026, ma il Lecce è pronto a sondare il terreno per portarlo in Italia, con la possibilità di un acquisto a titolo definitivo o in prestito.Il profilo del giovane difensore tedesco è ben noto agli addetti ai lavori: cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, ha vestito le maglie dell’Under 17, dell’Under 19 e della seconda squadra bavarese, oltre a un’esperienza nel Magdeburgo. A livello internazionale, Lawrence ha collezionato 14 presenze con la Nazionale tedesca Under 20 e 2 con l’Under 17, confermando il suo talento anche in ambito europeo.Secondo fonti vicine al club, nei prossimi giorni il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino avvieranno i contatti ufficiali con i dirigenti del WSG Tirol per discutere della trattativa.L’arrivo di Lawrence rappresenterebbe un innesto importante per la retroguardia giallorossa, che nella prossima stagione sarà chiamata a lottare con determinazione per la salvezza in Serie A. La strategia del Lecce resta quella di puntare su giovani di prospettiva, capaci di offrire solidità e margini di crescita.