Bari accoglie i Duran Duran: il 18 giugno il grande concerto alla Fiera del Levante

– È tutto pronto per uno degli eventi musicali più attesi dell’estate pugliese: mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 21, l’di Bari ospiterà il concerto dei, storica band britannica che inaugurerà ufficialmente la programmazione della. La location, allestita nel cuore del quartiere fieristico barese, farà da palcoscenico per una lunga estate di musica con protagonisti di livello nazionale e internazionale.

Entrati nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran vantano oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo in più di quattro decenni di carriera. Con 18 singoli nella classifica statunitense e 21 hit nella Top 20 del Regno Unito, la band si è affermata come una delle realtà più influenti del panorama pop-rock mondiale, raccogliendo numerosi riconoscimenti, tra cui otto premi alla carriera e una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Il pubblico barese potrà vivere un’esperienza carica di energia e nostalgia: sul palco, Simon Le Bon (voce), Nick Rhodes (tastiere), John Taylor (basso) e Roger Taylor (batteria) eseguiranno i grandi successi che hanno segnato intere generazioni, da “Hungry Like the Wolf” a “Ordinary World”, passando per “Girls on Film”, “The Reflex”, “Come Undone”, “The Wild Boys” e “Rio”. Non mancheranno i brani tratti dal più recente album “Danse Macabre”, in un mix di classico e contemporaneo che conferma il carattere sempre innovativo della band.

Prodotto da Bass Culture e Nuova Fiera del Levante, in media partnership con Radio Norba e in collaborazione con D’Alessandro e Galli, l’evento rappresenta uno dei momenti clou dell’estate musicale in Puglia.

I biglietti sono disponibili – fino a esaurimento – sulla piattaforma Ticketone.it. L’accesso al concerto sarà possibile dall’Ingresso Orientale e dall’Ingresso Agricoltura (quest’ultimo consigliato per persone con disabilità). Sono previsti anche parcheggi dedicati, situati in via Verdi, presso l’Autosilo del Levante, e nell’area portuale Marisabella.

Un appuntamento imperdibile con la storia della musica, tra grandi emozioni e performance indimenticabili.