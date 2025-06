Denuncia shock in Salento: turista 22enne di Rimini accusa di violenza sessuale tre ragazzi

GALLIPOLI - Un grave episodio di violenza sessuale è al centro di un’indagine dei Carabinieri a Marina di Mancaversa, nel Salento, dove una turista 22enne di Rimini ha denunciato di essere stata violentata da tre giovani del posto.

La giovane, in vacanza con un’amica, ha raccontato di essere stata aggredita in un appartamento dopo aver conosciuto quattro ragazzi in un bar di Gallipoli, che avevano poi invitato a casa. Secondo la ricostruzione, una delle quattro ragazze avrebbe lasciato la stanza per appartarsi con uno dei ragazzi, ma poco dopo sarebbe stata raggiunta da altri due giovani del gruppo, che l’avrebbero violentata.

Le indagini, ancora in corso, sono state avviate dopo la denuncia della vittima. I medici intervenuti hanno riscontrato lesioni compatibili con la sua versione dei fatti. Dall’altra parte, i quattro giovani, tutti tra i 22 e i 23 anni, negano l’aggressione, sostenendo che i rapporti siano stati consenzienti.

Un video di circa 3 minuti, acquisito dai Carabinieri e ora al vaglio della magistratura, potrebbe ritrarre la violenza. Il filmato sarebbe stato girato da uno dei ragazzi indagati. Al momento, tutti e quattro i giovani risultano iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo.

Resta da chiarire se il video sia stato diffuso tramite telefono o social network, circostanza che aggraverebbe ulteriormente la posizione di chi lo ha registrato e di eventuali complici.

Tra gli indagati figura anche un quarto ragazzo, che, pur non partecipando materialmente all’aggressione, si trovava in una stanza confinante e non avrebbe impedito le violenze.