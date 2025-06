Bari, la ruota panoramica Blue Sky Wheel resta in largo Giannella fino a Natale

La ruota panoramicacontinuerà a dominare lo skyline diancora per diversi mesi. Nella giornata di ieri, infatti, è stata approvata lache autorizza la– alta 45 metri e dotata di 36 cabine –

La decisione nasce dalla volontà dell’amministrazione di valorizzare ulteriormente il lungomare come area di aggregazione e svago, puntando a trasformare largo Giannella in un nuovo polo della movida barese, capace di offrire un’alternativa concreta al quartiere Umbertino, recentemente al centro di polemiche per l’eccessiva concentrazione di locali e assembramenti notturni.

L’attrazione, già molto apprezzata da baresi e turisti per la vista panoramica sulla città e sul mare, è dunque destinata a diventare parte integrante del paesaggio urbano, contribuendo a decongestionare il centro e a offrire un’esperienza diversa nel cuore del capoluogo pugliese.

Nei prossimi mesi, il Comune valuterà ulteriori iniziative per rendere largo Giannella uno spazio sempre più vivibile e attrattivo, con eventi e attività culturali legate anche alla stagione natalizia.