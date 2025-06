Bari, Landini interroga Meloni sul non voto ai Referendum: "Se va al seggio e non vota, che ci va a fare?"

"Se va al seggio e non vota, che ci va a fare? E' come andare a Palazzo Chigi e non governare". Puntuale è arrivata da Bari la stoccata di Maurizio Landini a Giorgia Meloni per la scelta di quest'ultima di recarsi al seggio e non di votare i 5 referendum abrogativi sui quali dovranno esprimersi gli italiani l'8 e il 9 giugno. E, sempre dal palco di una Piazza del Ferrarese semivuota nella serata di martedì 3 giugno 2025, il Segretario Generale della CGIL ha incoraggiato gli elettori romani iscritti alla Sezione Elettorale dove voterà la Premier ad andare a votare "in massa", costringendola così a doversi mettersi "fila" per indurla a rinunciare alla possibilità di dichiarare il suo non voto al rispettivo presidente di seggio.