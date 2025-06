Carcere di Lecce, esplode la rabbia del SAPPE: “Violenza dilagante contro la Polizia Penitenziaria, lo Stato riprenda il controllo”

Non si ferma la catena di violenze nel carcere di Lecce, dove lesono ormai all’ordine del giorno. A denunciare l’ennesimo episodio è il, che lancia un durissimo atto d’accusa contro il silenzio delle istituzioni e dei garanti, accusati di ignorare una situazione definita ormai

L’ultimo grave episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, nella sezione C2 dell’istituto penitenziario, quando un detenuto sieropositivo avrebbe aggredito senza alcuna provocazione due agenti di polizia, sputando loro in faccia e colpendoli fino a procurare contusioni, una delle quali seria, a una mano di uno dei poliziotti, poi assistito dai sanitari. Un gesto che ha generato profondo sconcerto tra i colleghi, esasperati da un clima di impunità e abbandono.

Secondo i dati diffusi dal SAPPE, il carcere di Lecce ospita oltre 1300 detenuti a fronte di meno di 800 posti disponibili, con una carenza di oltre 200 agenti. Numeri che riflettono una gestione ormai insostenibile, in un contesto dove violenza, intimidazione e prepotenza sarebbero all’ordine del giorno.

“Ogni pretesto è buono per aggredire un agente. I detenuti violenti restano impuniti e spesso si vantano delle loro ‘imprese’ con gli altri reclusi, che li emulano” – denuncia il sindacato.

Il SAPPE punta il dito contro la mancata applicazione degli articoli 14-bis e 32 dell’Ordinamento Penitenziario, che permetterebbero di isolare i soggetti violenti o trasferirli in altre strutture, evitando l’effetto emulazione.

“Il sistema penitenziario è ostaggio dei violenti – prosegue il comunicato – mentre lo Stato resta inerme e non protegge chi ogni giorno rischia la vita per garantire la sicurezza dietro le sbarre”.

Il sindacato si rivolge anche ai rappresentanti del governo: il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il viceministro Sisto e i sottosegretari Ostellari e Delmastro, accusati di essere a conoscenza della situazione ma di non intervenire concretamente. E chiede conto anche ai garanti dei detenuti e all’associazione Antigone, sollecitando una presa di posizione netta.

Il comunicato, dai toni molto duri, si scaglia anche contro quello che viene definito “garantismo a senso unico”, colpevole di aver alimentato un clima di sfiducia e impotenza tra gli agenti:

Il SAPPE conclude con l’annuncio di forme di protesta eclatanti, che potrebbero essere attuate a breve per rompere il muro di silenzio che, secondo il sindacato, circonda le carceri italiane.

“Se le istituzioni continueranno a voltarsi dall’altra parte, scenderemo in piazza per difendere la dignità e l’incolumità dei nostri agenti. Non accetteremo più che la vita di un servitore dello Stato venga considerata zero”.