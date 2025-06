Bari-New York, atterrato il primo volo diretto: festa in pista con banda e autorità

È atterrato questa mattina, alle ore 8:54, all’aeroporto “Karol Wojtyła” di Bari, il primo volo diretto da New York, operato dalla compagnia aerea Neos. Un momento storico per lo scalo pugliese, celebrato con il tradizionale battesimo dell’acqua sulla pista e l’accoglienza musicale della banda, a suggellare l’importanza dell’evento.

A bordo del Boeing Dreamliner 787-900, 230 passeggeri su un totale di 355 posti disponibili. Il collegamento diretto con la Grande Mela segna una svolta nei collegamenti internazionali della Puglia e rafforza la proiezione turistica e commerciale della regione sul mercato statunitense.

Il volo, previsto ogni martedì con partenza da New York alle 16:00 (ora locale) e arrivo a Bari alle 8:00 del mercoledì, riparte poi alle 11:30 per rientrare negli Stati Uniti, dove atterra alle 13:50 (ora locale).

A celebrare l’arrivo del primo volo anche le massime autorità istituzionali locali. Presenti sulla pista per il taglio del nastro il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il neoeletto sindaco di Bari, Vito Leccese, entrambi entusiasti per l’attivazione della nuova rotta.

“Un traguardo importante per l’internazionalizzazione della Puglia”, ha dichiarato Emiliano. “Questo collegamento diretto è un’opportunità straordinaria non solo per il turismo, ma anche per il mondo imprenditoriale e accademico”.

Il collegamento Bari-New York sarà operativo per tutta la stagione estiva e, in base ai risultati, potrebbe essere confermato e potenziato in futuro.