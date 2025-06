Bari celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare: “Dal campo alla tavola… fino allo Spazio!”

BARI – Due giornate di scienza, cultura e visione per il futuro del cibo, dalla terra al cosmo. All’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” prende il via oggi il convegno internazionale “Food Safety and Food Security: From Farm to Fork and beyond… to Space”, in programma il 4 e 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare (7 giugno).

Il cibo tra ricerca, etica e innovazione

Organizzato nella Biblioteca d’Ateneo, il convegno riunisce accademici, esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore da tutto il mondo per riflettere sull’intero ciclo alimentare. Dalla produzione agricola alla tavola dei consumatori, fino alle sfide estreme delle missioni spaziali. Una riflessione multidisciplinare e transnazionale, promossa dai professori Gaetano V. Celano, Maria De Angelis e Francesco Giordano, con il sostegno di enti accademici, istituzionali e scientifici.

"Questa iniziativa è carica di valore – ha commentato Massimo Lucidi, presidente della Fondazione E-Novation – per la sua capacità di unire il rigore accademico a una dimensione emozionale ed esperienziale. Una vera Scuola di Atene contemporanea, dove scienza, etica e speranza si incontrano".

Una panoramica sui temi chiave

Durante la prima giornata, il focus è sulla sicurezza del cibo in campo: si discute di parassiti alimentari, latte come risorsa, sprechi e controllo della qualità, con interventi di esponenti dell’EFSA, del Ministero della Salute e delle ASL pugliesi. La seconda giornata si sposta “a tavola e nello Spazio”, con relatori da India, Regno Unito, università italiane e centri di ricerca. Argomenti di grande attualità come la tracciabilità alimentare, la disuguaglianza nell’accesso al cibo e la nutrizione nelle missioni spaziali completano un quadro stimolante e ambizioso.

Il cibo nello Spazio: nuova frontiera della ricerca

Particolarmente affascinante è la sessione dedicata all’alimentazione nello Spazio. Tra gli interventi, l’ing. M.P. Celano, esperta in ingegneria aerospaziale, e il CEO di Ferrari Farm G. Pentetti, che illustrerà le soluzioni per garantire qualità e sicurezza del cibo in ambienti extraterrestri. La prof.ssa S. De Pascale (UniNA) affronterà il tema delle colture per ambienti estremi, mentre il prof. F. Bellino (presidente SIBCE) offrirà una riflessione bioetica su alimentazione e futuro.

Cinema e riflessione finale

Il convegno si concluderà nel pomeriggio del 5 giugno con la proiezione del film The Martian al Cinema Galleria e la successiva consegna degli attestati di partecipazione. L’ingresso è gratuito ma con iscrizione obbligatoria per l’accesso e il rilascio dell’attestato.

Per informazioni:

📧 info.castue@gmail.com

📱 Saverio Tangorre – 328 3597494 / 347 8758008