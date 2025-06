Bari ospita la presentazione pubblica su regolazione dell’IA e politiche nazionali

BARI - 30 giugno 2025. Nella suggestiva cornice della Terrazza del Museo Archeologico di Santa Scolastica, la città di Bari ha accolto la presentazione pubblica del volume “L’intelligenza artificiale tra regolazione e applicazioni - AI Act e DDL”, Cacucci Editore, organizzata nell’ambito della rassegna annuale Lungomare di Libri.L’incontro ha riunito esponenti di primo piano del mondo accademico, delle istituzioni e della società civile. Tra i relatori intervenuti Antonio Felice Uricchio, Presidente dell’ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Roberto Bellotti, Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica e nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il sessennio 2025-2031, e Claudio Caldarola, avvocato e Presidente di GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence, ente del Terzo Settore italiano i cui componenti hanno contribuito in modo determinante alla redazione del volume.Moderato dal giornalista Roberto Maggi, il dibattito ha affrontato le implicazioni del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale AI Act - Reg. UE 2024/1689 e degli strumenti legislativi nazionali per promuovere un’innovazione responsabile e regolata. Tra i numerosi presenti anche l’editore Nicola Cacucci e Paola Romano, Assessora alle Culture del Comune di Bari con deleghe a Cultura, Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali, Musei, Teatri e Biblioteche.