Volo Ryanair Palermo-Bari in ritardo di oltre 3 ore: passeggeri bloccati in aeroporto

Una vera e propria nottata da incubo quella vissuta da decine di passeggeri del volodella compagnia, nella serata di. Il volo, inizialmente previsto in partenza alle, ha subito un pesante, atterrando all’aeroporto di Bari solodel giorno successivo.

Ore di attesa in aeroporto senza spiegazioni chiare

I viaggiatori sono rimasti bloccati per ore all’interno dello scalo palermitano, in attesa di notizie e chiarimenti che, a quanto riferito da alcuni passeggeri, sono arrivate con il contagocce. A rendere ancora più frustrante l’attesa, il fatto che non risultavano condizioni meteo avverse né altre “circostanze eccezionali” come bird strike (impatto con volatili), spesso invocate per giustificare ritardi.

Disagi per chi viaggiava per lavoro, salute o vacanza

Tra i passeggeri c’era chi doveva recarsi a Bari per motivi lavorativi, chi per ragioni sanitarie e chi semplicemente per iniziare una vacanza estiva. Per tutti, il ritardo si è tradotto in un grave disagio, con conseguenze anche economiche e organizzative.

Rimborso di 250 euro per i passeggeri

Secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 261/2004, in caso di ritardi superiori alle tre ore non dovuti a cause eccezionali, i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria di 250 euro. Trattandosi con tutta probabilità di un problema tecnico interno alla compagnia, il diritto al risarcimento sarebbe pienamente riconoscibile.

I passeggeri possono fare richiesta direttamente a Ryanair, oppure affidarsi a una claim company come ItaliaRimborso.it o rivolgersi a un CAF per ricevere assistenza nella pratica di rimborso.