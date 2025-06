Bari, sopralluogo del sindaco Leccese sul cantiere del Molo Sant’Antonio: “Così la città vecchia si apre al mare”

BARI - Questa mattina il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere in corso per la riqualificazione e rifunzionalizzazione del Molo Sant’Antonio e del tratto di lungomare adiacente. Insieme a lui, anche gli assessori Domenico Scaramuzzi (Cura del Territorio) e Paola Romano (Culture), accompagnati dai tecnici dell’impresa appaltatrice.

I lavori, che hanno già superato il 40% di avanzamento, dovrebbero essere completati entro il primo trimestre del 2026. Si tratta di un progetto di grande portata strategica e simbolica: il Molo Sant’Antonio diventerà sede del Mu.Ma.B – Museo del Mare di Bari, un nuovo spazio culturale e ricreativo che trasformerà un luogo storico in punto di riferimento per cittadini e turisti.

Le parole del sindaco

“Il Molo Sant’Antonio – ha dichiarato Leccese – è uno dei luoghi identitari della nostra città, e questo progetto rappresenta una nuova proiezione della città vecchia verso il mare. Non vogliamo più una Bari con il mare, ma una vera città di mare. Con il Mu.Ma.B, la nostra città avrà un nuovo spazio dove coltivare cultura, bellezza e rapporto con la natura.”

Il primo cittadino ha poi annunciato che, a partire da luglio, saranno organizzate visite guidate all’interno del cantiere, per far conoscere ai cittadini e ai visitatori i dettagli di questo intervento e la sua integrazione nel più ampio piano di valorizzazione del waterfront urbano.

Il progetto nel dettaglio

L’intervento interessa l’area compresa tra il Molo Sant’Antonio e il Teatro Margherita. Dopo le opere a mare e la demolizione dell’edificio esistente, è ora in costruzione la nuova struttura museale. Realizzata con una combinazione di cemento armato e acciaio, la struttura sarà panoramica e permeabile alla vista, con ampie vetrate sul porto vecchio.

L’edificio ospiterà:

Reception e sala espositiva

Bookshop e direzione

Spazio per attività laboratoriali

Depositi e servizi

Area ristorazione interna ed esterna

Belvedere panoramico accessibile

Scala espositiva con affaccio sul mare

Un museo simbolo del nuovo rapporto tra Bari e il mare

Il Mu.Ma.B sarà molto più di un museo: sarà un luogo multifunzionale, con attività culturali, didattiche e ricreative, pensato per valorizzare la cultura marittima e la memoria storica legata al porto e alla tradizione marinara della città.

L’intervento, dal valore di circa 22 milioni di euro, è parte del progetto più ampio di riqualificazione del lungomare di Bari vecchia, che include anche i tratti tra il complesso di Santa Scolastica e il Molo San Nicola. Un'azione complessa, che tiene conto del patrimonio culturale, del paesaggio, della memoria e delle esigenze di una fruizione contemporanea, integrata e sostenibile.

Cultura, bellezza e futuro

“La nostra visione – ha concluso il sindaco Leccese – è restituire alla città un luogo che, pur essendo sul mare, per troppo tempo è stato vissuto come periferico. Vogliamo che diventi un centro, uno spazio in cui si intrecciano la storia e il futuro, la cultura e il benessere.”

Con il cantiere del Molo Sant’Antonio, Bari compie un altro passo verso un modello di città che punta sulla rigenerazione urbana come leva per uno sviluppo sostenibile e identitario.