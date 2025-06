Palese, 17enne incensurato fermato dalla polizia con droga: cocaina e hashish sequestrate

BARI - Un giovane di 17 anni, residente a Palese e incensurato, è stato fermato dalla polizia mentre si trovava a bordo di una bicicletta elettrica, in possesso di sostanze stupefacenti.

Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato di disfarsi di un piccolo contenitore metallico contenente 13 dosi di cocaina e 4 dosi di hashish, per un totale di circa 10 grammi di droga tra cocaina e hashish.

Successivamente, gli agenti hanno esteso la perquisizione all’abitazione del giovane, dove è stato trovato un bilancino di precisione all’interno di un marsupio e 250 euro in banconote di piccolo taglio nascosti nella scatola di un telefono cellulare.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni ha disposto per il 17enne la misura dell’obbligo di permanenza in casa.