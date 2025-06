Porto di Bari, maxi esercitazione “Maritime Security 2025”: testata la risposta a minacce a bordo nave

BARI - Si è svolta questa mattina, presso il porto di Bari, l’esercitazione complessa, coordinata dalla, sede del 6° MRSC – Centro Secondario di Coordinamento del Soccorso Marittimo. L’attività ha simulato uno scenario ad alto rischio, finalizzato a testare le capacità di risposta e coordinamento in caso di minaccia alla sicurezza marittima.

Al centro della simulazione: la presenza di un pacco sospetto a bordo della nave da crociera MSC Opera, appena ormeggiata presso le banchine 13 e 14 del terminal crociere. L’allarme è scattato a seguito della segnalazione del personale di sicurezza della nave, con immediata attivazione dello Ship Security Plan e il coinvolgimento della Guardia Costiera, quale autorità nazionale per la maritime security.

Un’operazione ad alto coordinamento

L’esercitazione ha visto impegnati in sinergia:

Capitaneria di porto

Prefettura di Bari

Forze di polizia (Questura, Polizia di frontiera, Guardia di Finanza, Carabinieri)

Vigili del Fuoco

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Dogana, Uffici di Sanità Marittima, Corpo Piloti, Ormeggiatori, Rimorchiatori

Artificieri e unità cinofile della Polizia di Stato

Compagnia MSC Cruises e personale di bordo della nave

È stato attivato il tavolo di crisi presso la Capitaneria di porto, con un collegamento diretto in videoconferenza con il Maritime Support Centre di MSC Cruises con sede a Londra, per garantire il massimo coordinamento operativo.

Simulazione: evacuazione, bonifica e risposta a minacce

Le operazioni simulate hanno previsto:

Messa in sicurezza dell’area portuale e della nave

Evacuazione ordinata dei passeggeri e del personale

Intervento degli artificieri e dei Vigili del Fuoco per la neutralizzazione del pacco sospetto

Verifica della capacità di risposta secondo i Piani di sicurezza portuali e il Piano “Cristoforo Colombo”, specifico per scenari di rischio terroristico

L’obiettivo era duplice: testare l’efficacia delle misure di sicurezza e verificare la capacità di integrazione tra soggetti diversi – pubblici e privati – in un contesto complesso e potenzialmente critico.

Sicurezza e prevenzione: la priorità della portualità moderna

L’esercitazione ha rappresentato un banco di prova reale per tutte le componenti operative, valutando tempi di reazione, gestione dello stress e capacità decisionale in condizioni simulate di massima allerta.

“Un’attività fondamentale per garantire la sicurezza del porto, delle navi e delle persone – ha dichiarato la Capitaneria –. Il nostro impegno è rivolto alla costante prevenzione e alla preparazione per ogni scenario di rischio, in linea con i più alti standard di sicurezza internazionali”.

“Maritime Security 2025” conferma la centralità della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, operatori del mare e compagnie di navigazione nel rafforzare la sicurezza nei porti italiani e nel Mediterraneo. Un'esercitazione che sottolinea il ruolo strategico del porto di Bari non solo come hub turistico e commerciale, ma anche come modello di gestione e prevenzione dei rischi.