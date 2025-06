Bari, violenta rissa tra parcheggiatori abusivi al Molo San Nicola: un fermo e una denuncia

BARI - Tensione nella tarda serata di venerdì 27 giugno nella zona del, dove laè intervenuta per sedare una violenta rissa tra due uomini, entrambi impegnati come. La segnalazione è giunta intorno alla mezzanotte, quando alcuni cittadini hanno allertato le forze dell’ordine per la presenza di due individui che si stavano colpendo con, nel pieno centro della movida notturna.

All’arrivo delle pattuglie, uno dei due è riuscito a fuggire tra la folla, mentre l’altro, un 24enne di origine nordafricana, è stato bloccato dagli agenti, non senza difficoltà. L’uomo, infatti, ha opposto strenua resistenza, reagendo in maniera aggressiva nei confronti della Polizia.

Sprovvisto di documenti e senza fissa dimora, il soggetto è risultato già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti penali. A suo carico figurano reati contro la persona e il patrimonio, detenzione di sostanze stupefacenti e soggiorno irregolare sul territorio nazionale. Inoltre, era destinatario di un provvedimento giudiziario che prevedeva l’obbligo di dimora e la firma quotidiana presso gli uffici di polizia, prescrizioni sistematicamente violate.

Al termine dell’intervento, l’uomo è stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza delle misure imposte dall’autorità giudiziaria. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura, che valuterà eventuali ulteriori provvedimenti nei suoi confronti.