L'essenza dell'essere oltre l'apparenza, Alan Watts

Le religioni e le filosofie orientali, nell’altro secolo, hanno relativizzato un sacco la cultura dell’Occidente e i suoi paradigmi. E tuttavia rimasero fenomeno di nicchia, elitario.Fossero diventate di massa, accettando il confronto e il dialogo, un minimo di dialettica, una superficiale contaminazione, forse oggi noi occidentali avremmo più strumenti per decodificare il tempo folle in cui viviamo, il tunnel oscuro in cui siamo finiti. E soprattutto rafforzare l’autostima, rimodulando il nostro io.Ci aiuta Alan Watts, filosofo, mistico, maestro zen, in “E’ così semplice” (Denaro, materialismo e l’ineffabile saggezza dell’universo), Piano B Edizioni, Prato 2025, pp. 192, euro 16,00.Watts viveva su un traghetto chiamato SS Vallejo, attraccato al confine settentrionale di Sausalito (California). Per anni, il figlio Mark ha registrato su audiocassette le riflessioni paterne proponendole anche in corsi universitari.Dopo la morte del padre (1973, California, era nato nel 1915 nel Regno Unito), uno dei figli, Mark, ha fondato la Alan Watts Electronic University, la serie radiofonica “Love of Wisdom” e prodotto “Why Not Now?”, sempre lavorando sui materiali paterni.Al netto della sovrastruttura filologica e de richiami (da Democrito a McLuhan), sospeso tra i feticci culturali dell’Occidente (che negli USA sono tenacemente pervasivi) e il disincanto fatalista che impregna e innerva le dottrine dell’Oriente, Watts procede a una sistematica demolizione del paradigmi culturali su cui l’Occidente è appollaiato, chiuso in un’autoreferenzialità grottesca e al limite suicida, devastanti perché questi due elementi non sono legittimati da una pretesa superiorità culturale ormai lacerata e misera.Watts denuda il Re, svela le rughe, le necrosi, il suicidio della moderna civiltà occidentale in rapida, esponenziale decadenza.Ma è solo una delle password utile a entrare e decodificare il suo pensiero destabilizzante, apocalittico, perciò razionale.Attualissimo, purtroppo per noi.