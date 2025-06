Beat Fest 2025: tre giorni di musica e spettacolo a Noicàttaro

NOICATTARO - Torna a Noicàttaro (BA) il, l’evento musicale che ha conquistato pubblico e critica e che anche nel 2025 promette di far vibrare il cuore dell’estate con, dal, nel centro cittadino trasformato per l’occasione in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Un format firmato Wonderland Eventi, che miscela con sapienza generazioni, sonorità e culture, pronto a superare il successo della prima edizione e a offrire un’esperienza travolgente tra ritmi dance, pop, urban e revival.

OSPITI D’ECCEZIONE

Il cartellone artistico del Beat Fest 2025 si arricchisce di grandi nomi della scena musicale italiana:

LDA , artista rivelazione del pop italiano, già protagonista ad Amici e al Festival di Sanremo 2023 con "Se poi domani"

Andrea Damante , dj e producer tra i più richiesti del panorama EDM e house, reduce dai palchi internazionali come l’Amnesia di Ibiza

Andrea Cucchia , storico sassofonista di Vasco Rossi

Yung Snapp , tra i producer più influenti della scena trap italiana

Marco Guacci , storica voce della radio nazionale, pronto a infiammare il pubblico con il format Bar Italia – La Discoteca Italiana , tra coreografie spettacolari e hit senza tempo

Nino Voice & Moschino DJ, per un live che fonde musica e intrattenimento con il meglio delle tendenze giovanili

TANTI FORMAT, UN UNICO GRANDE SHOW

Accanto agli ospiti principali, il festival ospiterà anche:

Pop in Town , contenitore urban dedicato alle nuove sonorità tra trap, commerciale e tendenze digitali

Nostalgia Canaglia , un viaggio danzante attraverso i grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90

Extra Beat, evento speciale che aprirà la serata con il coinvolgente Leon Drum Show e culminerà con l’energia rock de I Komandanti, tribute band di Vasco Rossi

UN FESTIVAL PER TUTTI

Il Beat Fest è a ingresso libero, pensato per coinvolgere pubblico di tutte le età in una grande festa collettiva all’insegna della musica e dell’energia positiva. L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Noicàttaro, il patrocinio del Parlamento Europeo, Gal Sud Est barese, Puglia Promozione, ImPuglia e #WeAreinPuglia, e in collaborazione con Famila, main partner dell’evento.

“Un festival che unisce musica, divertimento e valorizzazione del territorio – spiegano gli organizzatori – pensato per far vivere il centro cittadino come spazio di aggregazione, cultura e spettacolo”.

Il programma dettagliato delle giornate verrà comunicato nelle prossime settimane. Intanto, l’appuntamento è per il 26, 27 e 28 luglio: Noicàttaro è pronta a battere al ritmo del Beat Fest 2025.