Sei caschetti refrigeranti per il reparto oncologico dell’Ospedale San Paolo: un gesto di solidarietà per restituire dignità e speranza

Giovedì 26 giugno, il Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”, presieduto da Loredana Liso, donerà al reparto di oncologia dell’Ospedale San Paolo sei caschetti refrigeranti insieme a tre confezioni di liquido refrigerante da un litro.La cerimonia di consegna avverrà alle ore 11,30, presso il reparto di oncologia del suddetto ospedale, alla presenza di Luigi Fruscio, Direttore Generale della ASL di Bari, della presidente del Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”, Loredana Liso e di Aldo Losito, assistente del governatore Rotary D2120 Lino Pignataro.L’iniziativa nasce dal desiderio di offrire un supporto concreto ai pazienti oncologici, non solo sul piano clinico, ma anche su quello umano. I caschetti refrigeranti, utilizzati durante i trattamenti chemioterapici, raffreddano il cuoio capelluto in modo controllato, contribuendo a ridurre l’afflusso del farmaco ai follicoli piliferi e limitando così la perdita dei capelli.Una perdita che, per molti, non è soltanto estetica, ma profondamente identitaria. Mantenere i propri capelli significa, spesso, riconoscersi allo specchio, sentirsi ancora se stessi, affrontare la malattia senza dover rinunciare alla propria immagine.Questa donazione rappresenta dunque molto più di un atto benefico: è un abbraccio simbolico rivolto a chi combatte ogni giorno con forza e dignità. Un gesto di attenzione verso la persona, prima ancora che verso il paziente. Perché anche nei momenti più bui, ogni segno di cura può accendere una luce.Per ulteriori informazioni si prega di contattare il numero 331 2377485