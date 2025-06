Trapianto di intestino: al Policlinico di Bari tre giornate di formazione con esperti internazionali

BARI - Tre giornate intensive di formazione con esperti internazionali su una delle aree più complesse e innovative della chirurgia dei trapianti: l’intestino isolato e multi viscerale che solo pochissimi centri al mondo praticano. Nei giorni 18, 24 e 25 giugno 2025, presso l’Aula Magna “G. De Benedictis” del Polifunzionale del Policlinico di Bari, si è svolto il corso di “Trapianto di intestino isolato e multiviscerale – Past, Present & Future”, promosso dal professor Francesco D’Amico, docente della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari.Ospite d’onore è stato il professor Gabriel Gondolesi, Visiting Professor alla Georgetown University di Washington DC, riconosciuto a livello mondiale come uno dei massimi esperti nel campo del trapianto intestinale.“Iniziative come questa – ha dichiarato il professor D’Amico – contribuiscono a elevare il livello della preparazione specialistica e a sviluppare nuove competenze in ambiti altamente complessi come quello del trapianto intestinale. Le lezioni magistrali, i casi clinici presentati e il confronto diretto con gli specializzandi hanno rappresentato un’occasione formativa di straordinario valore scientifico".Realizzata in collaborazione con il Dipartimento di medicina di precisione rigenerativa e area Jonica ( DiMePRe-j) e la medicina Veterinaria del Prof Crovace dell' Università di Bari, l’iniziativa ha visto la partecipazione di esperti provenienti da prestigiose istituzioni italiane e internazionali come il prof. Alessandro Anselmo dell’Università di Roma “Tor Vergata”, il professor Alessandro Vitale dell’Università di Padova, il professor Manuel Rodriguez di Davalos della University of Salt Lake (USA) e il dottor Michele Finotti dell’Università di Tubinga (Germania), contribuendo a offrire una panoramica completa delle attuali sfide e prospettive future nel campo del trapianto multiviscerale.