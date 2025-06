BellaLecce Week 2025: oltre 10.000 presenze per la settimana che ha trasformato Lecce nella capitale del turismo creativo

LECCE – Una città trasformata in palcoscenico, una settimana di eventi diffusi, un format che ha saputo unire cultura, identità, convivialità e innovazione. Si chiude con numeri da record la prima edizione di, che ha portato nel cuore del Salento oltrein sette giorni, venduto– di cui il 95% acquistati da turisti internazionali – e attiratoallo, evento conclusivo e simbolo di una Lecce viva, aperta e contemporanea.

L’iniziativa, sostenuta da Pugliapromozione nell’ambito dell’Avviso Pubblico POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8, ha proiettato la città e l’intero territorio salentino nel circuito globale del turismo creativo ed esperienziale, affermandosi come appuntamento d’eccellenza nella narrazione internazionale della Puglia.

Turisti da 15 Paesi: il fascino autentico del Salento conquista il mondo

I dati parlano chiaro: dei 750 pacchetti turistici venduti, la quasi totalità è stata scelta da viaggiatori provenienti da oltre 15 Paesi, tra cui Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Spagna, Svezia, Polonia, Hong Kong e Panama. Un pubblico internazionale, curioso e attento, attratto da un’offerta costruita su autenticità, qualità e contenuti originali.

Vino, arte e convivialità: esperienze da vivere e raccontare

Tra le attività più apprezzate, le degustazioni guidate nelle cantine storiche del Salento, come Petrelli, Vecchia Torre, Apollonio, Paololeo e Feudi di Guagnano, che hanno aperto le porte a esperienze immersive tra vigne, botti e calici. Momento iconico della settimana è stato il picnic al tramonto tra i filari della Cantina Petrelli, intimo e poetico, diventato virale sui social per la sua atmosfera sospesa.

Grande riscontro anche per la visita a Birra Salento, dove musica e birra artigianale hanno fuso tradizione e contemporaneità, e per l’esperienza multisensoriale alla Distilleria Pedro Ferreira, gioiello italo-portoghese, che ha incantato i partecipanti con distillati artigianali, cocktail personalizzati e un racconto multiculturale tra spezie, erbe e storytelling.

Street Mixology Festival: Lecce città aperta, urbana e vibrante

A chiudere la manifestazione, lo Street Mixology Festival, che ha visto il centro storico di Lecce trasformarsi in un palcoscenico urbano animato da 35 cocktail bar, DJ-set, band itineranti e oltre 10.000 cocktail serviti. Tra gli eventi più partecipativi: Sips and Paint, performance collettiva tra pittura e drink, e Il Giardino sotto il Naso, percorso botanico-sensoriale che ha trasformato le erbe spontanee in cocktail innovativi.

Le dimore storiche del centro hanno ospitato concerti e serate di mixology d’autore, mentre i walking tour tra Lecce e Otranto hanno offerto narrazioni urbane e paesaggistiche che hanno completato l’esperienza, mescolando bellezza, racconto e scoperta.

L’organizzatore: “Lecce è stata protagonista di un racconto vivo”

“Sono numeri da record – ha commentato Stefano Maglio, ideatore e organizzatore dell’evento – BellaLecce Week si è rivelata un modello virtuoso di turismo esperienziale e culturale. Un evento accessibile, relazionale e contemporaneo. Un format che ha trasformato il Salento in un palcoscenico. E la Puglia, da cartolina, è diventata racconto vivo, da bere, ascoltare e ricordare; del quale Lecce è stata la protagonista.”

Con una formula che ha unito visioni artistiche, storytelling del territorio e partecipazione attiva, BellaLecce Week 2025 ha segnato un punto di svolta per il turismo culturale in Puglia, lasciando il segno e già proiettandosi verso le prossime edizioni.