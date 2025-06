Violenta rapina a Foggia: studentessa aggredita in strada e ricoverata in ospedale

FOGGIA – È stata strattonata, colpita con un pugno al volto e scaraventata sull’asfalto, prima che il suo aggressore si allontanasse con la borsa appena sottratta. Un pomeriggio di paura e violenza, quello di sabato 14 giugno, per una studentessa di 21 anni iscritta al secondo anno della facoltà di Odontoiatria, vittima di una brutale rapina in strada.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 15.30, mentre la giovane stava raggiungendo l’abitazione di un’amica per studiare. È stato il padre a ricostruire l’accaduto: la ragazza sarebbe stata avvicinata da un uomo che, dopo aver tentato di strapparle la borsa, l’ha colpita con violenza per vincere la sua resistenza. Dopo il pugno al volto, la giovane è caduta rovinosamente a terra, ferita. L’uomo è poi fuggito, inseguito per un tratto da un automobilista che aveva assistito alla scena.

Attualmente la studentessa è ricoverata in ospedale con una prognosi di 20 giorni, a causa delle lesioni riportate. “Ho avuto tanta paura”, ha raccontato, ancora sotto shock per quanto vissuto.

Il presunto responsabile è stato individuato e fermato dalla polizia poco dopo, all’interno di un esercizio commerciale, dove avrebbe tentato di utilizzare le carte di credito sottratte alla vittima. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

“Mia figlia avrebbe dovuto sostenere un esame importante, ma non potrà farlo”, ha commentato con amarezza il padre, che ha però espresso gratitudine al personale sanitario e agli agenti intervenuti per l’efficacia e la tempestività del loro operato.