Binetto, nasce il nuovo infopoint finanziato dal Gal Nuovo Fior d'Olivi

Mercoledì 4 giugno, a Binetto, è stato inaugurato il nuovo infopoint cittadino, un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale per rispondere alla crescente domanda di servizi turistici e valorizzazione del patrimonio locale. La nuova struttura, situata al piano terra del Municipio, in via Alcide De Gasperi 1, rappresenta un’importante conquista per la comunità, grazie al finanziamento di 250mila euro ottenuto tramite il Gal Nuovo Fior d’Olivi: 100mila euro per la struttura di accoglienza turistica e 150mila euro per la realizzazione di itinerari turistici.È il secondo infopoint ad essere inaugurato nei comuni aderenti al Gruppo di Azione Locale, dopo quello di Giovinazzo inaugurato a dicembre 2024. Prossimamente saranno aperti infopoint anche a Bitonto, Terlizzi, Palo del Colle, Modugno e Grumo Appula.L’Infopoint nasce per offrire ai turisti un punto di riferimento per orientarsi e scoprire la ricchezza del territorio. Il progetto si inserisce in un’ampia strategia regionale di potenziamento del sistema turistico responsabile, che unisce sostenibilità ambientale e valorizzazione delle produzioni artigianali e agricole locali. I sette infopoint dovranno agire in rete per promuovere le tipicità enogastronomiche, ambientali, turistiche dei comuni coinvolti.Durante l’inaugurazione, il sindaco di Binetto, Vito Bozzi, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: «Siamo contenti di consegnare ai cittadini questa struttura. Abbiamo completamente riqualificato la parte sottostante del Municipio, individuando spazi che potranno essere utilizzati da tutti».«Siamo orgogliosi di aver concluso tutti gli interventi per la realizzazione dell’infopoint e di itinerari turistici. Sono stati interventi fortemente voluti perché fondamentali per la valorizzazione del territorio» continua Maria Giampietro, assessore comunale.Antonio Saracino, presidente del Gal Nuovo Fior d’Olivi, ringraziando l'operosità del comune di Binetto, ha sottolineato la portata del progetto: «Gli infopoint che stiamo inaugurando nei comuni di competenza del Gal Nuovo Fior d’Olivi saranno dei riferimenti strutturali per uno sviluppo turistico sempre più funzionale, sostenibile e accogliente. Le valenze agricole e turistiche ce le abbiamo. Ci aspettiamo che la gente voglia visitare il nostro territorio e che gli infopoint consenta ai turisti di sapere quello che c’è da vedere e conoscere».All’interno dell’infopoint sono stati installati computer per la consultazione delle attività turistiche. Presenti anche numerosi libri utili alla conoscenza del territorio. Libri donati dalla sede locale della Pro Loco. La struttura promette di diventare un luogo centrale per il dialogo tra turisti, cittadini e realtà produttive locali, contribuendo alla promozione e al rilancio turistico del territorio.