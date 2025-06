Lecce, bufera su politica e imprenditoria: 11 indagati per corruzione e frodi sui fondi PIA

LECCE - È in corso una vasta operazione della, che sta notificandopropedeutici all’emissione di. L’indagine ruota attorno a una presuntafinalizzata anell’ottenimento di, in particolare quelli legati ai

I nomi eccellenti dell’inchiesta

Tra gli indagati compaiono figure di spicco della politica e dell’imprenditoria pugliese, con ramificazioni che toccano Lecce e Bari. Nello specifico, risultano coinvolti:

Alessandro Delli Noci , attuale assessore alle Attività Produttive della Regione Puglia ,

Maurizio Laforgia , ingegnere e figlio di Domenico Laforgia , presidente dell’Acquedotto Pugliese,

Angelo Mazzotta , responsabile dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Lecce ,

Gli imprenditori Marino Congedo e Alfredo Barone.

Le ipotesi di reato contestate sono gravi e articolate: si parla di una rete organizzata volta a manipolare bandi e accessi ai finanziamenti pubblici, in cambio di favori, incarichi e contropartite economiche.

I fondi PIA nel mirino

Al centro delle indagini ci sono presunte irregolarità nella gestione dei PIA, strumenti attraverso cui la Regione Puglia sostiene progetti di sviluppo imprenditoriale con contributi pubblici. Secondo gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, sarebbero stati orchestrati accordi illeciti per pilotare bandi e agevolare imprese amiche nella frode ai danni dello Stato e della Regione.

Proseguono le indagini

Le notifiche di oggi non rappresentano ancora provvedimenti restrittivi, ma sono interrogatori di garanzia volti a chiarire la posizione degli indagati e preparare l’eventuale richiesta di misure cautelari da parte della Procura.

L’indagine è in piena evoluzione e potrebbero emergere nuovi nomi e capi d’accusa nelle prossime ore. L’inchiesta si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulle modalità di gestione dei fondi pubblici in Puglia, soprattutto in settori strategici come l’industria, le opere pubbliche e l’innovazione.

