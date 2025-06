Calciomercato Lecce: nel mirino l’attaccante spagnolo Kevin Carlos del Basilea

FRANCESCO LOIACONO – Ilguarda alla Svizzera per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista del prossimo campionato di Serie A. Il club salentino ha messo gli occhi su, attaccante spagnolo classe 1999 attualmente in forza al, con cui ha un contratto in scadenza il

Nella stagione appena conclusa, il centravanti iberico ha disputato 36 partite con la maglia del club svizzero, realizzando 14 reti tra campionato e coppe, confermandosi come uno dei principali terminali offensivi della squadra. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche hanno attirato l’attenzione del responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, da sempre attento ai talenti emergenti in ambito internazionale.

La carriera di Kevin Carlos si è sviluppata tra Spagna e Svizzera: cresciuto nel settore giovanile dell’SD Huesca, ha vestito anche le maglie del Betis Deportivo, della squadra B dello stesso Huesca, dell’AD Alnudevar e dello Yverdon, prima di approdare al Basilea.

Secondo quanto trapela da ambienti societari, nei prossimi giorni il presidente Saverio Sticchi Damiani e lo stesso Corvino avvieranno i contatti con i dirigenti del club svizzero per discutere i termini di un possibile trasferimento, che potrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto o anche a titolo definitivo, a seconda delle condizioni economiche.

L’eventuale arrivo di Kevin Carlos rappresenterebbe un innesto importante per l’attacco giallorosso, che punta a rinforzarsi per affrontare al meglio la stagione 2025/2026, con l’obiettivo primario di conquistare la salvezza in un campionato che si preannuncia competitivo.