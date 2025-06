“La Ballata dell’Amore” incanta Trani: Vito Signorile e Agata Paradiso trasformano il sentimento in rito poetico

ph_Egidio

Il 21 giugno alle 21:00, a Palazzo delle Arti Beltrani, si inaugura la stagione teatrale 2025 con uno spettacolo tra poesia, musica e memoria

Trani si prepara ad accogliere un evento che promette di toccare l’anima. “La Ballata dell’Amore”, in scena il 21 giugno alle ore 21:00 nella Corte “Davide Santorsola” del Palazzo delle Arti Beltrani, inaugura la sezione “Teatro” della stagione artistica 2025 con un’esperienza che va oltre la semplice rappresentazione scenica: è un viaggio emozionale, una celebrazione intensa e visionaria del sentimento più universale e misterioso.

I protagonisti sono Vito Signorile, autentico cantastorie pugliese e maestro della scena, e Agata Paradiso, interprete di rara profondità e sensibilità. Insieme, danno voce e corpo all’amore in tutte le sue metamorfosi: dal primo fremito alla delusione, dalla nostalgia alla passione, fino all’abisso e alla rinascita. La loro è una narrazione intensa, che fonde teatro, poesia e musica dal vivo, in un intreccio potente di parole e suoni.

Lo spettacolo prende il nome dalla celebre canzone di Luigi Tenco del 1965 e ne raccoglie l’eredità emotiva, ampliandone il respiro. Come nella canzone, anche sulla scena l’amore viene liberato dai cliché, narrato nella sua cruda bellezza, senza sconti né retorica.

Una colonna sonora per ogni storia d’amore

Ad accompagnare le interpretazioni di Signorile e Paradiso, il talento musicale di Francesco Galizia, con arrangiamenti raffinati firmati dallo stesso Galizia e da Leonardo Torres. La musica non è semplice accompagnamento, ma parte integrante del racconto: da Tenco a Neruda, da Leonard Cohen a Alda Merini, da Rino Gaetano a Jacques Prévert, le parole immortali di grandi autori diventano battito, eco e carezza.

L’impatto scenico è amplificato dal disegno luci di Danilo Milillo, che trasforma lo spazio in un luogo raccolto e quasi sacrale, dove lo spettatore è invitato a un rito collettivo. Ogni elemento concorre a costruire un’atmosfera sospesa, poetica, emotivamente vibrante.

Un invito a danzare con le emozioni

Prodotto dal Gruppo Abeliano, “La Ballata dell’Amore” si inserisce perfettamente nel cuore della Festa Europea della Musica, celebrata il 21 giugno, e ne incarna lo spirito: un’arte che unisce, eleva, guarisce. In un’epoca che troppo spesso semplifica i sentimenti, questo spettacolo sceglie di guardare l’amore negli occhi, restituendogli complessità, intensità, verità.

E alla fine, una sola domanda resta sospesa nell’aria, rivolta al pubblico:

“Ti va di ballare?”

Ticket e Info





(poltronissima 20,00 euro, posto unico 15,00 euro) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani o su Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-ballata-dell-amore/263800 sono acquistabili anche al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani, e anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206 Altraper la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.Ilè generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l’appeal turistico della bellissima città sul mare. La vasta platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2025.Ladi tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.html 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it