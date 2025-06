Raguel, il rapper barese pubblica il nuovo singolo ''Night''

Il rapper barese Raguel pubblica venerdì 13 giugno “Night” (Giesse Entertainment Group/Scolaro Music Group). Il nuovo singolo, distribuito con Virgin Music Group, è disponibile in presave.

Il brano di Raguel si presenta come una dichiarazione intensa e cruda, un viaggio senza filtri nel cuore della realtà. Con un linguaggio diretto e senza compromessi, l'artista trasmette un forte senso di realismo e orgoglio per le proprie radici difficili. La musica, e in particolare il rap, viene rappresentata come un lavoro autentico, che nasce dalla strada e non da una narrazione costruita. Il tono del pezzo è deciso, quasi aggressivo, con una marcata sfiducia verso le istituzioni e verso chi vive una realtà lontana da quella che Raguel ha realmente vissuto. Il testo denuncia l'ipocrisia, sia nel mondo del rap che nelle relazioni umane, e celebra i propri difetti come segni distintivi. Verso la fine, emerge un senso di solitudine ma anche una determinazione feroce. Non manca un accenno alla vita notturna e alla trap vissuta in modo grezzo, aggiungendo un ulteriore elemento di ribellione e autenticità.

“Night” esce sotto Giesse Entertainment Group, parte integrante di Scolaro Music Group, etichetta indipendente dedicata a far emergere e sviluppare progetti musicali autentici. Un polo creativo dove visione artistica, identità sonora e direzione strategica si incontrano, superando le barriere di genere e celebrando la libertà espressiva.