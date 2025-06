Canosa di Puglia, lite con la compagna: 30enne si lancia dal balcone dopo aver distrutto casa

CANOSA DI PUGLIA - Canosa di Puglia – Una violenta lite domestica ha rischiato di trasformarsi in tragedia domenica scorsa in un appartamento della zona 167. Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a maltrattamenti, si è lanciato dal balcone del secondo piano della sua abitazione dopo aver distrutto l’interno della casa al culmine di un litigio con la compagna.Secondo le prime ricostruzioni, i vicini – allarmati dalle urla e dai rumori provenienti dall’appartamento – hanno chiamato le forze dell’ordine. Quando gli agenti della Polizia sono arrivati sul posto, hanno trovato il trentenne riverso sull’asfalto, privo di conoscenza.Immediato l’intervento dei soccorsi: l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Barletta, dove si trova attualmente ricoverato in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e verificare eventuali responsabilità penali legate ai precedenti dell’uomo e alla lite domestica. La compagna, sotto shock, è stata ascoltata dagli inquirenti.