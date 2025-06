BPIFF e Tracce lanciano il Concorso Internazionale per Soggetti e Sceneggiature: in palio premi e un incontro con Nicola Giuliano

BARI – Una grande opportunità per giovani autori e sceneggiatori arriva dal Bari Puglia International Film Festival (BPIFF) che, in collaborazione con la scuola di cinema Tracce – Roma, annuncia l’apertura ufficiale del Concorso Internazionale per Soggetti e Sceneggiature di cortometraggi e lungometraggi cinematografici.Il concorso, ideato per valorizzare la creatività e il talento narrativo, è rivolto sia ad autori emergenti che a professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. In palio premi di prestigio: percorsi di tutoraggio personalizzati per lo sviluppo della sceneggiatura (nella sezione Soggetto), contributi economici (per la sezione Sceneggiatura) e soprattutto la straordinaria occasione di incontrare il produttore premio Oscar Nicola Giuliano, artefice di successi come La Grande Bellezza, Youth e È stata la mano di Dio. L’incontro riservato si terrà presso la sede romana della Indigo Film, in via Torino 135.Le opere dovranno essere inedite e originali, redatte in lingua italiana o inglese, e presentate in forma anonima attraverso il form disponibile sul sito ufficiale www.bpiff.com. Sono previste due sezioni:• Soggetto: da 1 a 5 pagine per cortometraggi, da 10 a 20 per lungometraggi• Sceneggiatura: da 3 a 20 pagine per cortometraggi, da 70 a 90 per lungometraggiLe iscrizioni sono aperte da oggi fino al 1° novembre 2025, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 13 dicembre 2025 presso il Comune Baronale di Bitritto (BA).La selezione delle opere sarà curata in una prima fase dalla scuola Tracce, che ha avviato lo scorso 10 maggio la LVII edizione del suo corso di sceneggiatura a Roma.Con questo progetto, BPIFF e Tracce si pongono l’obiettivo di sostenere nuove voci dell’audiovisivo, promuovendo immaginazione, professionalità e apertura internazionale, in un settore sempre più competitivo e in continua trasformazione.📌 Per info e bando completo:🌐 www.bpiff.com📧 bpinternationalfilmfest@gmail.com📞 Caterina: 346 7751004