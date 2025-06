Trani, notte di incendi: auto distrutte in via Barisano e rogo sospetto in un appartamento

TRANI – È stata una notte movimentata e carica di tensione quella appena trascorsa a Trani, dove due distinti incendi hanno richiesto il tempestivo intervento dei soccorsi. Intorno alle quattro del mattino, in via Barisano da Trani, due automobili sono andate completamente distrutte in un rogo improvviso.Una pattuglia della vigilanza privata Securpol, in servizio nella zona, è stata la prima ad accorgersi delle fiamme e ha immediatamente allertato i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Gli agenti hanno anche provveduto a mettere in sicurezza l’area per evitare rischi a cose e persone. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento: al momento non si esclude alcuna ipotesi, inclusa quella dolosa.L’episodio segue un altro incendio avvenuto poche ore prima, nella serata di ieri, in un appartamento al piano rialzato di una palazzina situata in via Gran Bretagna. In quel caso, le prime valutazioni fanno propendere per un’origine dolosa. Fortunatamente, l’abitazione era disabitata al momento del rogo e l’intervento rapido dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero, limitando i danni.Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le dinamiche di entrambi gli episodi e verificare eventuali collegamenti tra i due incendi, avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Al momento non si registrano feriti, ma la preoccupazione in città è palpabile.