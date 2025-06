Canosa, non paga al bar e viene trovato con una molotov: arrestato 46enne pregiudicato

CANOSA DI PUGLIA - Una semplice consumazione non pagata si è trasformata in un’operazione di polizia dai contorni allarmanti. Nei giorni scorsi, unè stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato dopo aver creato momenti di panico nei pressi di un bar del centro cittadino.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali – tra cui un episodio risalente al 2006 in cui aveva dato fuoco a un’autovettura – si è allontanato dal locale senza saldare il conto. In evidente stato di agitazione, ha destato l’attenzione dei presenti, che hanno prontamente allertato la polizia.

La Sala operativa della Questura di Andria ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia del Commissariato di Canosa, che ha rintracciato l’uomo poco distante dal bar. Durante il controllo, il 46enne è stato trovato in possesso di una bottiglia incendiaria rudimentale, occultata sotto i vestiti, e di alcuni generi alimentari sottratti dal locale.

Le sue condizioni psico-fisiche hanno indotto gli agenti a sospettare l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Accompagnato presso gli uffici del Commissariato, l’uomo ha opposto resistenza e ha tentato di fuggire. Dopo aver percorso circa cento metri, è scivolato sull’asfalto bagnato dalla pioggia, riportando una ferita al volto. È stato bloccato nuovamente dagli agenti, che hanno richiesto l’intervento del 118 per prestargli le prime cure.

Gli accertamenti successivi hanno confermato la presenza di alcol e droghe nel suo organismo.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura di Trani, l’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di congegni esplosivi. Dopo la convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Il 46enne si trova attualmente recluso presso la casa circondariale di Trani.