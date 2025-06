Violenta esplosione a Ugento: fuga di gas devasta un’abitazione, due anziani soccorsi

UGENTO - Una violenta esplosione ha improvvisamente scosso la mattina di via Fiume, a Ugento, intorno alle ore 8:00, svegliando l’intero quartiere con un fragoroso boato. Il rumore di vetri infranti e detriti sparsi in strada ha immediatamente allarmato i residenti della zona.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas all’interno di un’abitazione dove risiede una coppia di anziani. Dalle prime verifiche, l’uomo stava accendendo i fornelli per preparare la colazione quando una scintilla ha innescato l’esplosione. Il malfunzionamento dell’impianto ha fatto sì che uno dei fuochi continuasse a erogare gas anche se apparentemente spento, saturando l’aria dell’appartamento e creando così una miscela altamente esplosiva.

Fortunatamente, il bilancio dell’incidente non è grave: entrambi i coniugi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente, e trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni sono stabili, ma restano sotto osservazione medica.

I danni all’abitazione, invece, sono ingenti. L’esplosione ha devastato gli ambienti interni, distruggendo infissi e serramenti. Per ragioni di sicurezza, l’intera area è stata transennata. I vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la struttura ed evitare ulteriori rischi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ugento, che hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità o difetti tecnici nell’impianto domestico.