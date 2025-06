“Cara Scuola, ti scrivo… “. Quando una mamma ringrazia

. TRICASE - Chi scrive è la mamma di un’alunna che ha appena concluso il suo percorso di studi presso la scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Via Apulia – Tricase, plesso di Lucugnano.In un tempo in cui si parla spesso di “malasanità” e, purtroppo, anche di “malascuola”, sento invece il bisogno di fare l’opposto: ringraziare.Desidero esprimere, a nome mio, di mia figlia e della nostra famiglia, la più profonda gratitudine alla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Oronza Mariano, per la sua grande umanità, disponibilità e straordinaria professionalità.Un sincero grazie va anche a tutto il corpo docente, che con passione, dedizione e competenza ha accompagnato e sostenuto mia figlia in questo importante percorso di crescita, non solo scolastico ma anche umano.Perché per essere insegnanti non basta una laurea: servono passione, amore per i ragazzi e vera vocazione.Tutte qualità che abbiamo trovato, giorno dopo giorno, nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado di Lucugnano.Vi chiederete: cos’ha di tanto speciale questa esperienza? La realtà da cui proveniva mia figlia era ben diversa… e mi fermo qui, per rispetto e per non offendere.Ma oggi, al termine di questo ciclo scolastico, possiamo dire con il cuore che abbiamo incontrato una Scuola con la “S” maiuscola.E questo, per una famiglia, è il dono più grande.* Scrittrice