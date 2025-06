Taranto, paura su viale Virgilio: auto prende fuoco al semaforo, salvi gli occupanti grazie a un passante

Attimi di paura nel pomeriggio di sabato 7 giugno lungo, dove unamentre era ferma al semaforo. Fortunatamente, non si sono registrati feriti grazie all’intervento tempestivo di un passante e di una pattuglia della Guardia di Finanza.

Secondo quanto ricostruito, l’incendio sarebbe partito dalla parte anteriore dell’auto, con una fiammella visibile sotto il veicolo, che si è rapidamente trasformata in un principio d’incendio mentre la vettura era ancora ferma al semaforo. A bordo dell’auto vi erano due persone, sedute nei posti anteriori, che inizialmente non si sarebbero accorte del pericolo imminente.

Provvidenziale è stato l’allarme lanciato da un passante, che ha notato il principio d’incendio e ha immediatamente richiamato l’attenzione degli occupanti, consentendo loro di uscire in tempo dall’abitacolo. Proprio in quegli istanti, le fiamme hanno iniziato ad avvolgere la parte anteriore del veicolo.

Casualmente sul posto anche una pattuglia della Guardia di Finanza, in transito nella zona, che si è attivata prontamente per bloccare il traffico e mettere in sicurezza l’area, agevolando l’intervento dei soccorsi.

Nel giro di pochi minuti sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e bonificare la zona, evitando che le fiamme si propagassero ad altri veicoli o strutture vicine. L’intervento rapido e coordinato ha evitato danni peggiori.

Nessuno è rimasto ferito. Al momento dell’accaduto, non risultavano presenti pattuglie della Polizia Locale sul posto. Ancora da accertare le cause tecniche dell’incendio, ma si ipotizza un guasto meccanico o elettrico come origine del rogo.

L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e automobilisti, con momenti di tensione e traffico bloccato nella zona per oltre un’ora.