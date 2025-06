Cassano delle Murge, lutto cittadino per i funerali di Vito e Rosa Coppi: «Ciao mamma e papà, pregate per noi»

CASSANO DELLE MURGE – Sarà lutto cittadino a Cassano delle Murge in occasione dei funerali di Vito e Rosa Coppi, i fratelli di 33 e 38 anni tragicamente deceduti il 27 maggio nell’incendio divampato nella mansarda del loro appartamento. La decisione è stata ufficializzata dal sindaco Davide Del Re, che ha voluto esprimere in maniera solenne la vicinanza e il cordoglio dell’intera comunità.Il primo cittadino, “preso atto della profonda e straordinaria emozione suscitata in tutta la cittadinanza dal luttuoso evento e ritenuto opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore ed al fine di consentire iniziative o partecipazione alla cerimonia funebre”, ha proclamato il lutto cittadino.Il rito funebre sarà celebrato nel pomeriggio presso la parrocchia SS. Maria Assunta, con inizio alle ore 16.00. In concomitanza, il sindaco ha invitato “tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, durante il corso della cerimonia funebre, cioè dalle ore 16.00 sino alla conclusione del rito, e la propria partecipazione e vicinanza ai familiari colpiti”.Il dramma dei fratelli Coppi ha profondamente segnato Cassano delle Murge. Vito e Rosa erano conosciuti e stimati in paese, ma vivevano da tempo una situazione personale delicata. Le prime ipotesi investigative hanno portato a pensare a un gesto volontario: una lettera, rinvenuta all’interno dell’abitazione e indirizzata ai genitori, recava la frase «Ciao mamma e papà, pregate per noi», parole che hanno immediatamente fatto pensare a una tragica decisione consapevole.Le vittime, secondo quanto emerso, avrebbero avuto un quadro clinico complesso ed erano affette da uno stato di depressione. Gli inquirenti, pur non escludendo alcuna pista, hanno da subito considerato questa come una delle ipotesi più accreditate.La comunità si stringe ora nel dolore dei familiari, in attesa di dare l’ultimo saluto a Vito e Rosa con il rispetto, la compostezza e l’affetto che meritano.