Valenzano, incendio su una palazzina nei pressi dell’Hotel Federiciano: paura tra i residenti, nessun ferito

VALENZANO – Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, a Valenzano, dove un incendio è divampato sul terrazzo di una palazzina situata nei pressi dell’Hotel Federiciano, in via Laterza. Le fiamme hanno interessato un’area in cui sono installati pannelli fotovoltaici, causando una densa colonna di fumo nero visibile anche da grande distanza.Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio. A seguire da vicino la situazione anche il sindaco di Valenzano, Giampaolo Romanazzi, accorso sul luogo dell’incendio per monitorare l’evoluzione dell’emergenza e garantire il coordinamento con le forze dell’ordine.Fortunatamente, non si registrano feriti. Resta ancora da chiarire l’origine esatta del rogo, anche se non si esclude un malfunzionamento dell’impianto fotovoltaico. Le autorità stanno effettuando i dovuti accertamenti per risalire alle cause e verificare eventuali danni strutturali alla palazzina.L’incendio ha generato comprensibile apprensione tra i residenti della zona, molti dei quali sono scesi in strada temendo un peggioramento della situazione. Grazie al pronto intervento dei soccorsi, le fiamme sono state circoscritte prima che potessero propagarsi ad altre parti dello stabile.Le operazioni di bonifica e controllo proseguiranno nelle prossime ore, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti.