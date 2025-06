CDS Assoluti 2025: sette formazioni pugliesi in finale, l’Avis Barletta in corsa per lo scudetto

ph_Gaetano Signorile

BARI – Fine settimana cruciale per l’atletica pugliese: oggi, sabato 14, e domani, domenica 15 giugno, si disputano le Finali Assolute dei Campionati di Società su pista 2025. Ben sette squadre pugliesi saranno impegnate da Brescia a Foligno, da La Spezia ad Ancona, pronte a contendersi promozioni, conferme e, nel caso dell’Avis Barletta, anche lo scudetto di Serie A Oro.

Per il quarto anno consecutivo, la formazione biancorossa partecipa alla finale scudetto e lo fa con un roster tra i più competitivi di sempre. L’obiettivo è la salvezza nella massima serie, ma il sogno è quello di lottare per le posizioni di vertice.

In pista grandi nomi: José Bencosme (400hs), Lapo Bianciardi (olimpico Parigi 2024), il mezzofondista Emile Hafashimana, il pesista Vincenzo D’Agostino, il marciatore azzurro Nicola Lomuscio, l’ottocentista Zohair Hadar, il velocista Paolo Langiulli, l’ostacolista Giuseppe Filpi, il lunghista Davide Lorusso e il discobolo Enrico Ferrioli. Da segnalare anche i prestiti di giornata: Gabriele Belardi (asta) e Amir Mersall (triplo).

“Una delle migliori formazioni da quando siamo in Serie A Oro – afferma il presidente Gioacchino Dagnello –. Lo scorso anno fummo settimi, ora puntiamo a confermarci e, perché no, a sorprenderci”.

Assente Carmelo Musci, la squadra molfettese punta su un altro nome illustre: il campione olimpico e primatista mondiale Massimo Stano, in gara nella marcia. Al suo fianco gli sprinter Giuseppe Serrone e Davide Capobianco, il mezzofondista Zouhair Addioui, e i prestiti Federico Biancoli (asta) e Diego Yon (3000 siepi).

“L’obiettivo è entrare in Serie A Oro – commenta Tonio Ferrara , responsabile della squadra –. Siamo forti anche senza Musci. Stano, Capobianco e Greco sono le nostre punte, ma tutti sono determinati a dare il massimo”.

Squadra tutta al femminile guidata dall’esperienza dell’azzurra Anna Musci (peso e disco) e da atlete di talento come Francesca Semeraro (asta), Antonella Napoletano (alto), Francesca Lanciano (triplo e lungo) e Viviana Marinelli.

“Dal 2000 sempre presenti in finale – dichiara il DT Antonio Petino –. La squadra è motivata per conquistare la promozione in A Argento. Musci e Lanciano possono puntare al podio”.