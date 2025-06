Casamassima si accende di jazz: dal 22 giugno torna il Maxima Jazz Fest

– Dal 22 giugno all’11 settembre 2025, il suggestivo centro storico di Casamassima, conosciuto come il “Paese Azzurro”, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la terza edizione del, rassegna musicale ideata e promossa dalla, con la direzione artistica di, e in collaborazione con

Tre appuntamenti unici per un viaggio sonoro che attraversa epoche, stili e suggestioni, unendo la forza evocativa del jazz alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del sud-est barese.

Il programma

22 giugno – Ad inaugurare il festival sarà lo spettacolo “ C’era una volta Ennio Morricone ”, un omaggio in chiave jazz alle immortali colonne sonore del Maestro, nella splendida cornice dell’ atrio di Palazzo Azzone , in concomitanza con la mostra del Premio Internazionale Don Sante Montanaro per l’Arte Contemporanea .

24 luglio – In Piazza Delfino spazio al “ Jazz Friends Swing Project ”, un entusiasmante tuffo negli anni ’20 e ’40, tra swing, lindy hop e atmosfere retrò, per una serata che promette ritmo ed energia.

11 settembre – Gran finale con il “Pietro Verna Quartet”, che condurrà il pubblico in un percorso emozionale tra jazz, canzone d’autore e sonorità mediterranee.

Ingresso gratuito, posti limitati

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito, ma con posti limitati. La prenotazione è consigliata sul sito ufficiale del festival: www.maximajazzfest.it.

Una visione culturale condivisa

«Il Jazz Festival è per noi un progetto dal forte valore identitario – dichiara Nica Ferri, presidente della Fondazione Mons. Sante Montanaro – perché crediamo nella musica come strumento di coesione, bellezza e riscoperta dei luoghi. Portare il jazz tra i vicoli del borgo significa accendere emozioni, creare comunità e offrire alla cittadinanza e ai visitatori un’esperienza culturale autentica e accessibile».

Con il Maxima Jazz Fest, Casamassima rinnova il suo impegno per una cultura viva, partecipata e aperta, confermandosi crocevia di tradizione, innovazione e grande musica.