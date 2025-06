Salento Book Festival 2025: dal 17 giugno a settembre in 13 comuni del Salento la festa dei lettori

ph_Marta D'Avenia

XV Edizione: dal 17 giugno a settembre in 13 comuni del Salento

È tutto pronto per la quindicesima edizione del Salento Book Festival, la rassegna itinerante dedicata al mondo dei libri che animerà l’estate salentina da giugno a settembre. Un viaggio culturale tra parole, emozioni e bellezza, che attraverserà tredici comuni della provincia di Lecce, con un’anteprima speciale nello storico store Candido 1859 di Maglie.

La conferenza stampa di presentazione si terrà lunedì 16 giugno alle ore 19.30 nella splendida cornice di Maison d’Enrì a Gallipoli (Corso Italia, 136). Al termine, il tradizionale taglio della torta e brindisi inaugurale.

Un’estate di libri, incontri e grandi nomi

Il primo appuntamento è fissato per martedì 17 giugno a Nardò, in Piazza Cesare Battisti, dove Alessandro D’Avenia aprirà il Festival con la presentazione del suo ultimo libro “Resisti, Cuore - L’Odissea e l’arte di essere mortali”. Una riflessione profonda sul viaggio della vita, ispirata ai ventiquattro canti dell’Odissea, in cui lo scrittore intreccia letteratura classica e contemporaneità.

Giovedì 19 giugno a Neviano, alle ore 21 in Piazza Concordia, sarà la volta di Walter Veltroni, con “Iris, la libertà” (Rizzoli), romanzo dedicato alla figura eroica di Iris Versari, partigiana simbolo della Resistenza.

I comuni protagonisti

Quest’anno il Salento Book Festival farà tappa ad Aradeo, Castrignano dei Greci, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Galatone, Gallipoli, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Racale, Specchia e Tricase. Una carovana culturale tra piazze, castelli, giardini e belvedere, per portare la lettura a contatto diretto con le persone.

A firmare la direzione artistica 2025 è il fondatore Gianpiero Pisanello, affiancato quest’anno dagli scrittori e giornalisti Antonella Lattanzi e Massimo Bernardini.

I primi ospiti confermati

Dopo D’Avenia e Veltroni, il calendario di giugno si arricchisce di altri grandi nomi:

24 giugno a Galatone : Massimo Bernardini, Marta Merlino e Marco Tardelli

25 giugno a Tricase : Massimo Cannoletta, Massimo Bernardini e Federico Baccamo

29 giugno: incontro con Massimo Adinolfi e la celebre food influencer Chiara Maci

La conferenza stampa del 16 giugno

Durante l’incontro ufficiale di lunedì 16, moderato dalla giornalista Azzurra De Razza, verrà svelato il programma completo della XV edizione. Interverranno numerosi ospiti istituzionali e rappresentanti del mondo culturale, editoriale, bancario e associativo, tra cui:

Gianpiero Pisanello , Direttore Artistico

Antonella Lattanzi e Massimo Bernardini , Co-direttori artistici

Anna Veronica De Vito (COOP 3.0), Stefano Minerva (Presidente Provincia di Lecce), Loredana Capone (Presidente Consiglio Regionale Puglia),

Sindaci, Assessori alla Cultura dei Comuni coinvolti, e partner del Festival.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Salento Book Festival. L’ingresso è riservato agli invitati.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero

Per informazioni: 348.5465650

Canali social: @SalentoBookFestival

Il Salento Book Festival si conferma anche nel 2025 come uno degli eventi culturali di punta dell’estate pugliese, capace di unire la passione per i libri con l’atmosfera conviviale e suggestiva dei luoghi più affascinanti del Salento.