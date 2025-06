Challenger Bratislava: Federico Cinà accede ai quarti di finale, battuto Emilio Nava in due set

- Prosegue l’avventura positiva dial. Sulla terra battuta slovacca, l’azzurro ha conquistato il pass per isuperando lo statunitensecon il punteggio di

Nel primo set ha regnato l’equilibrio, con entrambi i giocatori solidi al servizio e pochi errori nei turni di battuta. Nessun break, si arriva così al tie-break, dove Cinà ha fatto la differenza con grande precisione al servizio e lucidità nei momenti decisivi, imponendosi 7-4.

Nel secondo parziale, l’italiano ha aumentato il ritmo, mettendo in difficoltà Nava con profondi colpi da fondo campo e un rovescio incisivo. Cinà ha ottenuto il break decisivo e ha gestito con autorità il vantaggio, chiudendo il set 6-3 e il match in due set.

Negli altri match degli ottavi di finale del torneo:

Il francese Valentin Royer rimonta e batte Valentin Vacherot (Monaco) 1-6, 6-3, 6-4

Il kazako Alexander Shevchenko domina il britannico Jan Choinski con un secco 6-3, 6-2

Il portoghese Henrique Rocha supera il cileno Marcelo Tomas Barrios Vera 6-2, 7-5

Il croato Dino Prizmic batte lo slovacco Milos Karol 6-3, 6-2

Il tedesco Marko Topo ha la meglio sull’argentino Facundo Mena 6-3, 6-4

Il cileno Cristian Garin, ex top 20, vince in due set sul rumeno Filip Cristian Jianu 7-6, 6-1

Cinà, in grande crescita in questa stagione, affronterà nei quarti uno degli avversari usciti da questi ottavi combattuti. Il suo percorso nel torneo slovacco è finora impeccabile e lascia ben sperare in vista della fase finale.