Chiesa e USA, imperi in declino

- Antica saggezza di Puglia, in questo modo di dire: “Le parole sono buone, ma i segni sono di morte”. Infatti.In Occidente si respira un’aria di declino, di disfacimento. E quali sono gli imperi più visibilmente e strutturalmente in crisi? La Chiesa e gli USA.La Chiesa ha da alcune settimane un nuovo Pontefice. Eredita chiese vuote. E se in provincia dieci vecchiette a messa non fanno impressione, in una Basilica romana la suscita eccome. La sociologia e il paternalismo non bastano.Nei giorni scorsi, Papa Leone XIV ha fatto distribuire ai barboni di Roma 5mila cornetti caldi. Un fatto simbolico importante, anche se gli homeless sono molti di più, giovani e donne soprattutto, italiani e stranieri. Ma al centro vediamo che le file davanti alla Caritas sono sempre più lunghe e non solo di barboni, anche gente vestita decentemente.Alcuni frugano nei bidoni della spazzatura e ci sono pensioni sociali da 400 euro al mese. Un politico riuscirebbe a vivere?Non abbiamo mai condiviso la retorica della vicinanza agli ultimi, da don Tonino Bello a Papa Francesco. Cosa vuol dire essere vicini ai poveri?I Cinesi, che hanno alle spalle 6mila anni di civiltà, da Confucio a Lao-Tzu, dicono: Se vedi un povero, non dargli un pesce, insegnagli a pescare.E un secolo e mezzo fa Marx aggiunse: “Da ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni”. E’ anche qui l’inclusività del marxismo.O discuti e metti in discussione il sistema (capitalismo vs imperialismo) che provoca la povertà, altrimenti è tutta demagogia. Il sentimento va apprezzato, ma così non si sgonfiano le sacche di povertà. Si deve puntare a un sistema che dà pane e dignità a tutti.Perché la Chiesa è in crisi? Perché la società si secolarizza in modo esponenziale, almeno in Occidente?La tecnologia ha un suo ruolo molto incisivo. Con le sue icone e feticci trasfigurati quasi in divinità, addensate di spiritualità, divinizzati, vissute come una forma di religione.Un ragazzino di 12 anni fra andare a messa e restare a casa a smanettare con i videogiochi, cosa sceglie di fare?Ci sono analisti che accreditano la Chiesa ancora di qualche anno di esistenza. Intorno al 2030 è previsto il default. Ci sono aree del mondo dove le chiese diventano centri commerciali e maxi discoteche. Riuscirà Leone XIV a frenare questi fenomeni e a riempire di nuovo le chiese?E veniamo al declino dell’impero americano. Trump era stato eletto anche perché disse che avrebbe fermato le guerre. Invece le ha moltiplicate. E’ anche nella rozza propaganda e nel populismo il capolinea.Le cause sono moltissime, economiche, storiche, culturali. Cercano di rallentarlo con le guerre secondo la dottrina-Kissinger, ma finisce solo con l’accelerarlo.Gli USA sono avviati al crollo, al ruolo di potenza minore, regionale. Che il mainstream, con la sua narrazione consolatoria, fallace e servile non vede.Trump parla di MAGA (Make America Great Again) e America First. E come se gli USA fanno finanza creativa e stampano dollari a manetta? Ma un contadino dell’Ohio che produce grano è più importante per gli USA di quelli di Wall Street.Ci vorrebbe un nuovo Umanesimo, altri pensatori. Ma dove cercarli se i “cervelli” li abbiamo mandati via e la neo-borghesia tanto odiata da Pasolini perché egoista, rapace, individualista, ha costruito una società livellata sulla mediocrità, in mano ai “caporali”, a misura di conservazione, priva di ansia escatologica, di uno sguardo creativo verso il futuro, senza visioni, né scenari nuovi, diversi, in grado di emozionare cuori e folgorare menti?