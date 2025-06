Porto Cesareo: 750mila euro per percorsi ciclopedonali lungo le Vie del Mare

PORTO CESAREO - Il Comune di Porto Cesareo è stato ufficialmente ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 750.000 euro nell’ambito dell’Avviso Pubblico regionale finalizzato alla selezione di “interventi per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e suburbane”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 27 agosto 2024 dalla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL della Regione Puglia.L’iniziativa affonda le radici nella Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 2022, con cui era stato preso atto dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione di piste ciclopedonali su tutto il territorio comunale, da “La Strea” a “Punta Prosciutto”. Lo studio, a sua volta, era stato candidato e poi finanziato dal Ministero delle Infrastrutture attraverso il “Fondo di Progettazione – annualità 2022” (D.M. 28/10/2022) per un valore di 119.541 euro, destinato alla progettazione definitiva ed esecutiva.Il progetto presentato dal Comune si intitola “Percorso Ciclabile sulle Vie del Mare” e prevede la realizzazione di un tratto limitato – compatibile con le risorse disponibili – che collegherà il parcheggio Le Dune a Torre Chianca, proseguendo fino al Bacino Grande e costeggiando i bacini e i canali di collegamento naturali della zona.“Si tratta di un risultato importante – ha dichiarato la sindaca Silvia Tarantino – che premia l’impegno dell’Amministrazione nella promozione di una mobilità alternativa, sicura e sostenibile, in grado di migliorare la qualità della vita e la fruizione del territorio. Un traguardo reso possibile anche grazie al supporto di chi, ormai da alcuni mesi, ci sostiene dai banchi della Regione”.La prima cittadina ha inoltre sottolineato come questo finanziamento rappresenti un ulteriore stimolo a proseguire sulla strada intrapresa, con l’obiettivo finale – delineato già nella delibera del 2022 – di realizzare una rete ciclopedonale integrata a servizio dell’intero territorio comunale.