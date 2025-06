Coco Gauff trionfa al Roland Garros: battuta Sabalenka in una finale epica

Instagram

PARIGI – L’americana Coco Gauff conquista il titolo del Roland Garros 2025, imponendosi in una spettacolare finale sulla terra rossa parigina contro la bielorussa Aryna Sabalenka. Con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4 in 2 ore e 38 minuti, Gauff centra il suo primo successo a Parigi e il secondo titolo Slam in carriera, dopo la vittoria agli US Open nel 2023.

La partita ha regalato emozioni sin dal primo set, vinto al tie-break da Sabalenka grazie a un servizio estremamente preciso che ha messo in difficoltà l’americana nei momenti decisivi. Ma nel secondo parziale la musica cambia: Gauff ritrova fiducia e, grazie a una strategia intelligente fatta di pallonetti e variazioni di ritmo, domina la bielorussa, chiudendo il set 6-2.

Il terzo e decisivo set è stato un vero e proprio duello punto a punto. Dopo un equilibrio serrato fino al 4-4, Gauff prende il controllo con il suo potente rovescio e una serie di colpi da fondo campo che mettono alle corde Sabalenka. Con grande determinazione, la giovane statunitense chiude il set 6-4 e può finalmente esultare per la storica vittoria.

Per Aryna Sabalenka, attuale numero 1 del mondo nel ranking WTA, si tratta di una sconfitta amara nella sua prima finale al Roland Garros, in un torneo in cui era considerata la favorita. La potenza e la regolarità della bielorussa non sono bastate contro una Gauff ispirata e tenace.

Con questa vittoria, Coco Gauff non solo entra nella storia del tennis femminile, ma si conferma tra le protagoniste assolute del circuito internazionale, pronta a raccogliere l’eredità delle grandi campionesse del passato.