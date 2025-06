Tragedia a Modugno: ritrovato senza vita il giovane Fabio, scomparso da giorni

MODUGNO – Una tragedia ha colpito e profondamente scosso la comunità di Modugno. Fabio, il giovane di 24 anni scomparso nella serata di giovedì 5 giugno, è stato ritrovato senza vita nei pressi della stazione ferroviaria. Le ricerche erano scattate immediatamente dopo la sua scomparsa, segnalata dalla famiglia e dagli amici preoccupati, che avevano lanciato numerosi appelli sui social per ritrovarlo.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, si tratterebbe di un gesto estremo, un suicidio. Il ragazzo era uscito di casa nel tardo pomeriggio di giovedì senza fare più ritorno. Le indagini hanno ricostruito i suoi ultimi spostamenti attraverso il tracciamento del suo cellulare, che avrebbe agganciato prima una cella a Sannicandro di Bari e successivamente, intorno alle 19:00, una a Palo del Colle. Da quel momento, il telefono risulta spento e ogni tentativo di contatto è andato a vuoto.

Il corpo di Fabio è stato rinvenuto nella giornata odierna nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Modugno. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La notizia ha lasciato sgomenta l’intera cittadinanza, che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche del giovane. In tanti lo ricordano come un ragazzo riservato ma gentile, molto legato alla sua famiglia e alla comunità locale.

In queste ore, il pensiero di tutti va ai suoi familiari, stretti nel dolore per una perdita così improvvisa e drammatica. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire ogni dettaglio della vicenda. Nel frattempo, il paese si stringe nel silenzio e nel lutto per ricordare Fabio.