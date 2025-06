Colpo in difesa per il Lecce: arriva il francese Christ Owen Kouassi dallo Stade Lavallois

FRANCESCO LOIACONOIl Lecce si rinforza in vista della prossima stagione dicon l’ingaggio a titolo definitivo del, 22 anni, proveniente dallo, club dellafrancese. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà alla società salentina fino al, con

Difensore centrale alto 1,87 metri, Kouassi è noto per la sua fisicità, l’efficacia nei duelli aerei e la capacità di marcare strettamente gli attaccanti avversari. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 33 presenze e 2 gol con la maglia dello Stade Lavallois, dimostrandosi uno dei profili più affidabili del campionato cadetto francese.

Il profilo del giocatore

Cresciuto nel settore giovanile del Laval, Kouassi ha militato nelle squadre giovanili e nella seconda squadra del club, prima di proseguire la sua formazione calcistica in club come ESD Montreuil e US Fontenay, per poi tornare protagonista allo Stade Lavallois. Vanta anche una presenza da titolare nella Nazionale Under 23 della Costa d’Avorio, a conferma del suo potenziale internazionale.

Un rinforzo chiave per Di Francesco

Il tecnico Eusebio Di Francesco potrà così contare su un rinforzo importante per il reparto difensivo, in vista di una stagione che vedrà il Lecce nuovamente impegnato nella lotta salvezza. La dirigenza giallorossa ha voluto puntare su un profilo giovane ma già rodato, con ampi margini di crescita.

Con questo innesto, il Lecce conferma la propria strategia di puntare su talenti emergenti dal panorama europeo, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e sostenibile. Kouassi si aggregherà presto al gruppo per iniziare la preparazione estiva in vista dell'inizio del campionato.