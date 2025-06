"Viva la Vida!": "Il Libro Possibile 2025" lancia il suo inno alla vita

Legalità: Un Ponte Contro Mafie e Corruzione



La legalità avrà un posto d’onore, con un ponte ideale tra Polignano a Mare e Vieste che collegherà le voci più autorevoli nella lotta contro mafie, corruzione e zone grigie del potere. Interverranno Pietro Grasso, Raffaele Cantone, Francesco Caringella, Nicola Gratteri, Lirio Abbate e la testimonianza civile di Dario Vassallo.



Narrativa e Saggistica: Un Viaggio nella Letteratura Contemporanea



Grazie alla collaborazione con la Fondazione Bellonci di Roma, Il Libro Possibile accoglierà la partecipazione del vincitore/vincitrice del Premio Strega 2025.



Per la sezione Narrativa, sono in programma autori come Alice Basso, Diego De Silva, Erri De Luca, Mario Desiati, Costanza DiQuattro, Gabriella Genisi, Chiara Valerio e Nadia Terranova. Spazio anche a nuove uscite e debutti, tra cui "Meccanica di un addio" di Carlo Calabrò, "Congiuntivi sbagliati" di Chiara De Silva e "Piombo e latte" di Luca Mastrantonio. Saranno presentati anche "Effetto Jane Austen" di Federica Brunini, "Le chiamava persone medicina" di Gio Evan, "La verità è un fuoco" di Agnese Pini, "Un milione di fragili intenti" di Alberto D’Amico, "Frollino, il mio bambino magico" di Giada Di Berardino e Anna Cherubini, e "Vipera" di Ilaria Salis.



L'ampio parterre di autori per la Saggistica includerà giornalisti, storici, economisti, intellettuali e scienziati che offriranno strumenti per leggere la realtà e decifrare le sue contraddizioni. Saranno presenti Matteo Avella, Annarita Briganti, Italo Bocchino, Stefano Boeri, Antonio Calabrò, Gianrico Carofiglio, Giuseppe Cruciani, Tommy Dibari, Rachele Ferrario, Tiziana Ferrario, Oscar Farinetti, Massimo Giannini, Laura Pranzetti Lombardini, Francesco Marzella, Leonardo Mendolicchio, Salvo Noè, Antonio Padellaro, Micaela Palmieri, Michele Partipilo, Daniele Orazi, Sigfrido Ranucci, Marzia Roncacci, Sergio Rizzo, Simona Ruffino, Alessandro Sallusti, Paolo Taticchi, Fabrizio Tatarella, Gennaro Vessio.



Sezioni Tematiche: Guerre, Scienza e Clima, Donne e Diritti



Una vasta sezione sarà dedicata alle Guerre, con un punto di vista incrociato di scrittori, giornalisti, storici, intellettuali e militari. Tra questi, Luciano Canfora, Fabio Mini, Sara Reginella, Luca Sommi, Giuliano Giubilei, Davide Lerner, Anna Momigliano, Alessandro Orsini e Marco Travaglio.



La sezione Scienza e Clima affronterà i grandi snodi del presente e del futuro. Interverranno Barbara Gallavotti, Massimo Polidoro, Michela Matteoli, Silvio Garattini, Antonio Moschetta, Valter Tucci, Mario Tozzi, Silvia Bencivelli, Francesco Paolo De Ceglia, Alfio Quarteroni e Giuseppe Stigliano. Un dialogo inedito sarà quello tra Alfio Quarteroni e Giuseppe Stigliano. La rubrica "Parole di Scienza", in collaborazione con CNR, Politecnico di Bari e Università degli Studi di Bari – Aldo Moro, ospiterà Giulio Casati.



Nella sezione Donne e Diritti, l'impegno contro la violenza di genere si tradurrà in un confronto a più voci che incrocia letteratura, attivismo e memoria. Previsto l'intervento di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, vittima di uno dei casi più sconvolgenti degli ultimi anni. Si affiancheranno giornaliste, scrittrici e studiose come Francesca Romana Recchia Luciani, Micaela Palmieri e Marzia Roncacci.



Sport, Musica, Cinema e TV



Una serata celebrativa sarà dedicata allo Sport e ai valori fondanti del Milan, con Demetrio Albertini e gli autori di "C’è solo un presidente", Peppe Di Stefano e Carlo Pellegatti. A fare da contrappunto, la memoria di Emilio Targia con "Quella notte all’Heysel".



La Musica sarà parte fondante del festival, con incontri e performance. Un mini live esclusivo di Ermal Meta unirà musica e parola. Saranno presenti anche Al Bano Carrisi, Red Canzian, Niccolò Fabi, Erica Mou, Rita Pavone, Beatrice Venezi e Cosimo Damiano Damato.



Il Cinema, la radio e la TV diventeranno pagina scritta, con le celebrità del piccolo e grande schermo che si metteranno alla prova con narrativa, saggistica e autobiografie. Tra i nomi attesi: Jane Alexander, Marco Bonini, Alberto Matano, Alessandro Ferrucci, Francesco Specchia, Savino Zaba con Dario Salvatori e Marco Bocci. Dario Vergassola tornerà con le sue immancabili 'interviste impossibili'.



Eccellenze Territoriali e Collaborazioni



Il Libro Possibile 2025 dedicherà uno spazio speciale al Servizio Sanitario Pubblico Pugliese, mettendo in luce l'eccellenza del Policlinico "Riuniti" di Foggia nell'ambito della procreazione medicalmente assistita. Parteciperanno Carmen Russo, Carlo Bettocchi, Maria Matteo e Giuseppe Pasqualone.



Per il secondo anno consecutivo, la Basilicata contribuirà al festival con l'iniziativa Basilicata Regione Amica, che rinsalda il legame culturale tra le due regioni. Laura Mongiello, assessore all'Ambiente della Regione Basilicata, illustrerà i termini dell'iniziativa. Sarà presentata "La grande sete" di Erica Cassano e "Il fiore delle illusioni" di Giuseppe Catozzella.



Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono disponibili su

BARI – "Viva la Vida!" È questo il tema, ispirato al successo dei Coldplay e all'ultima pennellata di Frida Kahlo, della XXIV edizione de Il Libro Possibile 2025, che lancia il suo inno alla vita con un manifesto di "umana convivenza" firmato da oltre 350 ospiti italiani e stranieri. Il programma ufficiale di Polignano a Mare è ora disponibile online su www.illibropossibile.com , con aggiornamenti in tempo reale sui canali social del festival (Instagram, Facebook, TikTok).Il festival, diretto da Rosella Santoro, torna nelle piazze e sulle terrazze pugliesi affacciate sul mare: a Polignano a Mare dal 9 al 12 luglio e a Vieste dal 22 al 26 luglio. Questa edizione si apre sull'onda del successo della tappa londinese dello scorso marzo, segnando il primo debutto internazionale del festival sulla scena mondiale dell'editoria."Viva la Vida!" rappresenta un inno alla vita in un tempo così fragile, ma soprattutto un invito alla cultura come esercizio di resistenza e libertà, per non cedere alla paura, per opporre la bellezza alla brutalità e l'immaginazione alla rassegnazione, spiega la direttrice artistica Rosella Santoro. Posto che i libri restano il cuore del festival, la narrazione del mondo attuale sarà inevitabilmente al centro degli incontri in programma, per approfondire i fatti attraverso le lenti del sapere, della letteratura e del pensiero critico, conclude Santoro, per "ritrovare senso e bellezza della vita attraverso le parole, le storie e il pensiero di grandi figure viventi del nostro tempo".Il Libro Possibile raccoglierà su carta i pensieri autografi di pluripremiati scrittori, giornalisti, scienziati, artisti, magistrati, filosofi, imprenditori, cantautori, esponenti delle istituzioni e autori che parteciperanno, dando vita a un'opera corale che sarà svelata al termine del festival e consegnata al pubblico.Il pubblico potrà assistere al primo incontro pubblico con il prossimo vincitore del Premio Strega 2025, che sarà proclamato il 2 luglio e ospite il 26 luglio a Vieste.Tra gli autori internazionali più attesi: il romanziere britannico Jonathan Coe; la scrittrice iraniana Azar Nafisi, simbolo della resistenza femminile contro il regime degli Ayatollah; il norvegese Aslak Nore, maestro del thriller con "Gli eredi dell’Artico"; lo svedese Björn Larsson con "Filosofia minima del pendolare"; e la giovane scrittrice palestinese Alae Al Said con "Il ragazzo con la kefiah arancione", che offre una testimonianza letteraria su uno dei conflitti più radicati del nostro tempo.Quattro imperdibili Lectio Magistralis saranno affidate ad alcune tra le menti più raffinate e autorevoli del pensiero contemporaneo: Massimo Cacciari, Umberto Galimberti, Stefano Mancuso e Massimo Recalcati. Questi incontri offriranno un'occasione rara e imperdibile per il grande pubblico, portando riflessioni di straordinario spessore dalla dimensione accademica alla piazza. Il filosofo Maurizio Ferraris interverrà con il suo ultimo saggio "La pelle. Che cosa significa pensare nell’epoca dell’intelligenza artificiale".Il programma include anche una tappa speciale del tour teatrale "Il grande romanzo della Bibbia" con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia (9 luglio), un esclusivo incontro-concerto con Ermal Meta e, per il gran finale a Vieste, il live show di Drusilla Foer.La serata inaugurale vedrà sul palco l’inconfondibile tratto artistico di Emilio Isgrò — vincitore del Premio Libro d’Artista 2025 — e la cronista Francesca Fagnani, che presenterà "Mala. Roma criminale", in dialogo con Antonio Pascale.Per la prima volta, Il Libro Possibile affida a due volti d’eccezione un racconto inedito del Festival, dentro e fuori dai palchi. Nelle serate del 9 e 10 luglio, Mattia Stanga — social creator da milioni di follower e volto dell’ultima edizione del PrimaFestival di Sanremo — sarà protagonista dello spazio Casa Pirelli con un racconto del dietro le quinte del festival sui canali social. L'11 e 12 luglio, Nicolò De Devitiis conquisterà il pubblico con le sue incursioni, interviste e momenti d'intrattenimento, raccontando le serate e gli ospiti del festival con il suo stile inconfondibile.Il Festival si distingue per la sua forte vocazione mediatica e televisiva, grazie a consolidate media-partnership con SkyTG24, TGR Puglia, Telenorba e Radionorba, che garantiranno la copertura live di numerosi appuntamenti. La programmazione di Piazza Aldo Moro a Polignano a Mare e di Marina Piccola a Vieste andrà in onda in diretta su Sky Tg24 per tutti i giorni del Festival, mentre su Telenorba e Tg Norba24 saranno trasmesse le dirette dal Lungomare Domenico Modugno a Polignano a Mare.La sezione dedicata alla politica vedrà l'anteprima nazionale di "Vicino. Fare politica insieme alle persone", il nuovo libro di Antonio Decaro, in uscita l'11 luglio. L'ex sindaco di Bari e neo incaricato europeo racconterà il suo percorso, sempre guidato dal principio di restare accanto ai cittadini.Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, parteciperà all'incontro "Il ruolo della politica in un mondo che cambia", in dialogo con Antonio Padellaro, e prenderà parte ai dibattiti sul contrasto al dissesto idrogeologico e sulla gestione sostenibile dell'overtourism.Il senatore Enrico Borghi presenterà il suo saggio "Sotto attacco. Cosa sta accadendo, cosa potrebbe accadere, come ne usciremo", un'analisi lucida sulle minacce ibride alla sicurezza nazionale. L'esordio letterario di Enzo Amendola con "L’imam deve morire" completerà il quadro.La sezione Economia e Impresa ospiterà un confronto aperto tra generazioni su poteri globali, pensioni, investimenti e futuro dell’università. Marco Tronchetti Provera, Tommaso Pincio e Antonello Piroso dialogheranno sui cambiamenti della società.Sicurezza, economia e pensioni saranno al centro del confronto tra figure di primo piano come Gabriele Fava (Presidente dell’INPS), Nicola Maione (Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena) e Nuccio Altieri (Presidente di Invimit Sgr Spa). Attesi anche gli interventi di Carlo Cottarelli, Elsa Fornero, Tommaso Ebhardt, Andrea Prencipe, Aminata Gabriella Fall, Mario Turco e Ignazio Visco.