“Cipolla in Festa”: a Margherita di Savoia le mongolfiere volano sopra le saline per celebrare l’eccellenza Igp

MARGHERITA DI SAVOIA – Uno spettacolo unico e suggestivo ha incantato ieri il cielo di Margherita di Savoia:si sono librate in volo sopra i bacini di sale della salina più grande d’Europa, per celebrare la regina dell’agricoltura locale, la

L’evento, intitolato “Cipolla in Festa: tra cielo e terra”, si è svolto dal 27 al 29 giugno ed è giunto alla sua seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno. Organizzato dal Consorzio di tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita Igp, con il patrocinio della Regione Puglia e il supporto dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco locale, ha offerto tre giorni intensi di iniziative culturali, artistiche e gastronomiche.

Un volo tra natura e identità

Le mongolfiere del Balloon Team Italia, nonostante il vento capriccioso del weekend, hanno regalato momenti emozionanti a migliaia di visitatori, sorvolando i paesaggi candidi delle saline con scenari che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. Il clou dell’evento è stato il flashmob di domenica sera, quando decine di persone vestite di bianco si sono radunate formando simbolicamente una gigantesca cipolla tra i bacini salati e i palloni aerostatici in volo.

Il commento del presidente del Consorzio

Grande soddisfazione è stata espressa da Giuseppe Castiglione, presidente del Consorzio della Cipolla Bianca di Margherita Igp:

«Siamo orgogliosi per il successo di questa edizione e per l’entusiasmo del pubblico. Il nostro obiettivo è valorizzare un prodotto unico, fortemente identitario, legato alla nostra terra e alla nostra tradizione agricola. Le mongolfiere in volo sui bacini del sale hanno rappresentato la perfetta cornice per raccontare questa eccellenza».

Il programma ha previsto anche una passeggiata in riva al mare con torce, laboratori creativi per bambini – realizzati con materiali di recupero derivati dagli scarti della cipolla – musica dal vivo, convegni e degustazioni a tema. Un mix di contenuti che ha saputo attrarre famiglie, turisti e appassionati del buon cibo.

Una coltivazione unica al mondo

La Cipolla Bianca di Margherita Igp rappresenta un unicum in Europa: non viene coltivata nella terra, come la maggior parte delle cipolle, ma nella sabbia, lungo le coste del basso Adriatico, in un ecosistema delicato e prezioso che va da Margherita di Savoia a Zapponeta e Manfredonia. Un’area tutelata dalla convenzione internazionale Ramsar (1979), riconosciuta per il suo elevato valore ambientale.

Il Consorzio, costituito nel 2016, riunisce venti piccole aziende agricole, due cooperative di produzione e quattro realtà di confezionamento, tutte impegnate nella promozione di un prodotto dall’alta qualità organolettica e dal forte legame con il territorio.

Un evento che fa rete

“Cipolla in Festa” ha mostrato come un prodotto agroalimentare tipico possa diventare motore di sviluppo turistico e culturale, creando sinergie tra agricoltura, ambiente, promozione del territorio ed esperienze emozionali. Le immagini del volo delle mongolfiere sopra le saline, diffuse sui social e nei media, stanno facendo il giro del web, confermando il potenziale attrattivo di questo appuntamento.

L’evento punta già alla terza edizione, con l’obiettivo di crescere ulteriormente in visibilità e partecipazione, valorizzando ancora di più il binomio tra eccellenze agricole e bellezza naturale del territorio pugliese.