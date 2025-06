Colpo Lecce: arriva in prestito Francesco Camarda dal Milan, riscatto fissato a 3 milioni

LECCE – Ilufficializza l’arrivo di, giovane attaccante classe 2008, in prestito dal. L’accordo, valido fino al, prevedea favore del club salentino per una cifra pari a, mentre il Milan avrà la possibilità diil calciatore peral termine della stagione 2025/2026.

Camarda, 17 anni compiuti lo scorso marzo, è considerato uno dei maggiori talenti del calcio italiano. Nella stagione appena conclusa ha disputato 18 partite con il Milan Futuro in Serie C, mettendo a segno 5 reti. La sua crescita è avvenuta interamente nel settore giovanile rossonero, dove ha vestito le maglie di Milan Primavera, Under 19 e squadre giovanili, mostrando precocità e talento.

Anche in azzurro, Camarda ha brillato: 10 presenze con l’Italia Under 19 e 17 con l’Under 17, confermandosi una promessa del calcio nazionale.

Per l’allenatore Eusebio Di Francesco, l’arrivo di Camarda rappresenta un rinforzo importante in attacco in vista del prossimo campionato di Serie A. Il Lecce, che punterà ancora una volta alla salvezza, scommette su un giovane dalle grandi potenzialità, pronto a misurarsi con il massimo livello del calcio italiano.