Concorso straordinario per 30 nuove licenze taxi a Bari: pubblicati gli esiti delle prove orali

BARI – Sono stati pubblicati online glirelative alnel Comune di Bari. Lo rende noto il settore, informando che l’elenco è consultabile sul portale istituzionale del Comune.

Il concorso ha registrato la partecipazione di 59 candidati ammessi alla prova orale, che si è svolta nei giorni 10, 11 e 12 giugno presso la sala concorsi della Ripartizione Personale. Al termine delle prove:

40 candidati hanno ottenuto la votazione minima di 18/30 , risultando idonei;

5 candidati non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto;

14 candidati sono risultati assenti.

Le prove hanno riguardato diverse materie, tra cui il regolamento comunale del servizio taxi, toponomastica locale, normativa sui servizi pubblici non di linea e lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo).

Verso la graduatoria finale

Nei prossimi giorni si procederà alla valutazione dei titoli, che integreranno il punteggio della prova orale. Saranno considerati elementi come anzianità di servizio, iscrizione al ruolo conducenti, figli a carico, titoli di studio e certificazioni linguistiche. La graduatoria definitiva, una volta approvata, resterà valida per tre anni.

È previsto che le nuove licenze taxi non siano trasferibili per almeno cinque anni, salvo i casi di raggiungimento del 60° anno di età, inabilità permanente alla guida, malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente.

Il commento dell’assessore Petruzelli

L’assessore allo Sviluppo economico Pietro Petruzelli ha dichiarato:

“A breve saranno pubblicate le graduatorie relative all'assegnazione delle nuove 30 licenze taxi, necessarie per potenziare l’offerta del servizio in città, specie nelle fasce serali da e per l’aeroporto. La domanda è in crescita, sostenuta dall’incremento delle presenze turistiche, che nei primi mesi del 2025 hanno segnato un +30% rispetto allo stesso periodo del 2024.”

Petruzelli ha inoltre ricordato le nuove disposizioni per i taxi all’aeroporto:

“Dalle 7 alle 14, le vetture in sosta presso il parcheggio taxi del Karol Wojtyla potranno uscire in supporto su chiamata, ad esempio per accogliere i crocieristi interessati a visitare la città.”

Questionario di gradimento: parla l’utenza

Contestualmente, il Comune ha diffuso i dati aggiornati del questionario di gradimento del servizio taxi, compilato da 211 utenti fino al 31 maggio. I punteggi medi (scala da 1 a 5) hanno mostrato un livello di soddisfazione generalmente positivo:

Comfort : 3,91

Cortesia e disponibilità : 3,65

Rapidità degli spostamenti : 3,71

Chiarezza tariffe : 3,18

Pagamento elettronico : 3,17

Tempi di attesa : 3,25

Tecnologie di chiamata (telefono/app): 3,17

L’assessore ha concluso: