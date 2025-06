Bari: oggi pomeriggio l'ultimo saluto allo storico del Bari Gianni Antonucci

- Questo pomeriggio la Città di Bari ha rivolto l'estremo saluto a Gianni Antonucci presso la Basilica di San Nicola. Al rito funebre, celebrato dal Priore Padre Giovanni Distante, hanno presenziato volti noti del giornalismo sportivo barese e non, alcuni ex calciatori del Bari e i vertici della SSC Bari, rappresentati dal Segretario Generale Antonello Ippedico e dal Vice Direttore Sportivo ed ex capitano biancorosso Valerio Di Cesare. All'uscita dalla Basilica, il feretro dello Storico del Bari - deceduto venerdì 13 giugno all'età di 96 anni - è stato accolto e salutato dal lungo e commosso applauso da parte dei numerosi presenti alla funzione religiosa.