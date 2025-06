Cornetto Battiti Live 2025: Molfetta pronta a risplendere con oltre 170 performance e un cast da sogno

BARI - È ufficiale:torna con l’edizione 2025, promettendo di accendere il cuore dell’estate con. Dal, la splendida cornice di, affacciata sul mare della Civitas Mariae, sarà teatro di, un evento gratuito che unisce

Un cast stellare per un’estate da ricordare

A calcare il palco ci sarà il meglio della scena musicale italiana e internazionale, da Achille Lauro a Alessandra Amoroso, da Fedez a Iva Zanicchi (insieme ad A-Clark e Vinny), da Ghali a Cristiano Malgioglio, passando per The Kolors, Annalisa, Boomdabash, Gigi D’Alessio, Baby K, Rkomi, Levante, Loredana Bertè, Tiromancino, Tananai, Irama, Negramaro, Fred De Palma, Ofenbach e moltissimi altri.

Anche quest’anno, grande spazio sarà dedicato ai nuovi talenti: sul palco arriveranno i protagonisti di Amici di Maria De Filippi, tra cui il vincitore dell’edizione 2025, il ballerino Daniele Doria, e i cantanti Antonia, Chiamamifaro, Luk3, Nicolò Filippucci e trigNO.

Casa Battiti: la grande novità del 2025

Tra le più attese novità dell’edizione 2025 c’è Casa Battiti, un’esclusiva music resort da 700 mq all’interno del backstage: piscina panoramica, lounge tematiche, beauty & recording zone, corner food e aree esperienziali. Un luogo d’incontro creativo dove artisti, content creator e media si confronteranno per produrre contenuti esclusivi, talk, interviste e incursioni digitali.

Un evento multimediale a tutto tondo

Le serate saranno condotte da Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione di Nicolò De Devitiis, e trasmesse in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv, per poi approdare da luglio in prima serata su Canale 5, con repliche su La 5 e Mediaset Extra.

Novità assoluta: il format quotidiano Cornetto Extra Battiti, ogni pomeriggio su Italia 1, racconterà il lato più inedito e pop del festival direttamente da Casa Battiti, sempre con Nicolò De Devitiis.

Il racconto social e mediatico

Il racconto editoriale sarà curato da Radio Norba, con collegamenti live e interviste esclusive in collaborazione con TV Sorrisi e Canzoni, che dedicherà una copertina speciale a luglio. A portare la voce della Gen Z ci penserà Webboh, la community più seguita dai giovani, con una room personalizzata curata da Claudia Mariani per contenuti social in tempo reale.

I partner e il sostegno del territorio

Cornetto Battiti Live è realizzato con il sostegno della Regione Puglia, Pugliapromozione e il patrocinio del Comune di Molfetta. Confermati i partner: il title sponsor Cornetto Algida, i main sponsor BMW e Fonzies, il beauty partner Virgo, e i gold sponsor Polase, Perla Nera, Frisk, Coccolino, insieme ai marchi locali Deliziosa, Supermercati Rossotono e Vivai Nunzio Cantatore. Hair stylist ufficiale: Nouvelle Esthétique Académie.

L’ingresso? Libero!

Tutti gli appuntamenti di Cornetto Battiti Live 2025 saranno a ingresso gratuito, fino al raggiungimento della capienza prevista.

📍 Per aggiornamenti e info: www.radionorba.it

📻 Hashtag ufficiale: #BattitiLive2025

L’estate inizia qui, al ritmo del Battiti.